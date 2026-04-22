Втрати ворога на 22 квітня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 140 російських окупантів. Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 519 добу повномасштабної війни перевищили 1,321 млн.

Втрати ворога на 22 квітня 2026 року

особового складу – близько 1 321 450 (+1 140);

танків – 11 885 (+1);

бойових броньованих машин – 24 436 (+7);

артилерійських систем – 40 516 (+38);

реактивних систем залпового вогню – 1 749;

засобів протиповітряної оборони – 1 350;

літаків – 435;

гелікоптерів – 350;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 251 489 (+1 026);

крилатих ракет – 4 549;

кораблів (катерів) – 33;

підводних човнів– 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 90 925 (+162);

спеціальної техніки – 4 132.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 519-ту добу.

Пов'язані теми:

