Хмельницкий расположен на западе Украины, в пределах Подольской возвышенности. Именно рельеф местности частично влияет на погоду.

На погоду в регионе больше всего влияют воздушные массы, приходящие с Атлантики, а также с севера и востока Европы.

Погода в Хмельницком до конца недели

Как сообщила заведующая сектором метеорологических прогнозов Хмельницкого областного центра по гидрометеорологии Юлия Грабар, до конца этой недели в Хмельницкой области сохранится холодная и неустойчивая погода.

Если в предыдущие дни ночью наблюдались заморозки, то в период с 23 по 26 апреля температура в ночные часы составит +1…+6 °C, а днем воздух будет прогреваться до +6…+12 °C.

Прогноз погоды в Хмельницком на май 2026 года

Синоптики в областных подразделениях гидрометеорологической службы не дают долгосрочных прогнозов на месяц вперед. В таких случаях они ориентируются на данные международных моделей, прежде всего Copernicus и европейского центра среднесрочных прогнозов ECMWF, которые используются для анализа погодных тенденций.

По их оценкам, май 2026 года в Украине не показывает признаков резких климатических аномалий, однако будет характеризоваться нестабильной погодой.

Ожидается, что температура воздуха в целом будет несколько выше климатической нормы. В то же время речь не идет о стабильном потеплении, ведь прогнозируется чередование теплых периодов с кратковременными похолоданиями. На погоду в Хмельницком в мае будет влиять активизация атмосферных процессов над Европой, в частности перемещение фронтов из Атлантики и северо-запада.

В результате несколько дней с повышенными температурами могут сменяться резким понижением температуры, дождями и усилением ветра. Такая изменчивость, по оценкам моделей, и станет ключевой чертой мая.

Что касается осадков, четкой тенденции нет. В прогнозах фиксируется так называемая нейтральная аномалия, что означает отсутствие определенного сценария. Речь идет о неравномерном распределении осадков, когда периоды сухой погоды могут сменяться короткими, но интенсивными дождями, часто грозового характера.

Таким образом, даже при показателях, близких к норме, основным типом осадков в мае могут стать локальные ливни и грозы.

Общий температурный фон, по расчетам, будет оставаться умеренно выше нормы, однако без признаков длительного периода летней жары. То есть погода в Хмельницком в мае не будет жаркой.

Дополнительно на погодные процессы может влиять развитие глобальных климатических явлений, в частности Эль-Ниньо. Хотя его влияние на Украину является косвенным, но оно способно изменять циркуляцию атмосферы, что сказывается на характере погоды в Европе.

Среднесрочные прогнозы не определяют точную температуру на конкретный день. Они показывают лишь общую тенденцию: есть ли вероятность более теплой или прохладной погоды по сравнению с нормой.

Погода в Хмельницком в мае 2026 года: прогноз

Согласно данным среднесрочных европейских прогнозов, в частности ECMWF, в мае 2026 года в Украине наблюдается выраженное изменение температурного фона в пределах различных временных интервалов.

В период с начала месяца до 11 мая Украина, в том числе и Хмельницкая область, будут находиться в зоне отрицательной температурной аномалии, что хорошо видно на карте, где территория обозначена голубыми оттенками. Это означает, что средние температурные показатели в это время будут несколько ниже климатической нормы для этого периода.

В то же время такая аномалия не означает устойчивую холодную погоду или заморозки, скорее речь идет о временном притоке более прохладных воздушных масс.

Зато, начиная примерно с 11 мая и до конца месяца, прогнозируется переход к положительной температурной аномалии. На картах это отображается преобладанием коралловых оттенков, что указывает на тенденцию к средним температурам выше нормы.

С 11 мая вероятно более частое формирование теплых воздушных масс, что будет способствовать повышению температурного фона, хотя погодная ситуация останется изменчивой.

