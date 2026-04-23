Хмельницький розташований на заході України, у межах Подільської височини. Саме рельєфна місцевість частково впливає на погоду.

На погоду в регіоні найбільше впливають повітряні маси, які приходять із Атлантики, а також із півночі та сходу Європи.

Якою буде погода у Хмельницькому у травні, читайте в нашому матеріалі.

Погода у Хмельницькому до кінця тижня

Як повідомила завідувачка сектору метеорологічних прогнозів Хмельницького обласного центру з гідрометеорології Юлія Грабар, до кінця цього тижня на Хмельниччині зберігатиметься холодна та нестійка погода.

Якщо впродовж попередніх днів уночі спостерігалися заморозки, то в період із 23 по 26 квітня температура в нічні години становитиме +1…+6 °C, а вдень повітря прогріватиметься до +6…+12 °C.

Прогноз погоди у Хмельницькому на травень 2026 року

Синоптики в обласних підрозділах гідрометслужби, не дають довгострокових прогнозів на місяць уперед. У таких випадках орієнтуються на дані міжнародних моделей, передусім Copernicus та європейський центр середньострокових прогнозів ECMWF, які використовуються для аналізу погодних тенденцій.

За їхніми оцінками, травень 2026 року в Україні не показує ознак різких кліматичних аномалій, однак характеризуватиметься нестійкою погодою.

Очікується, що температура повітря загалом буде дещо вищою за кліматичну норму. Водночас мова не йде про стабільне потепління, адже прогнозується чергування теплих періодів із короткочасними похолоданнями. На погоду у Хмельницькому у травні впливатиме активізація атмосферних процесів над Європою, зокрема переміщення фронтів із Атлантики та північного заходу.

У результаті кілька днів із підвищеними температурами можуть змінюватися різким зниженням температури, дощами та посиленням вітру. Така мінливість, за оцінками моделей, і стане ключовою рисою травня.

Щодо опадів, чіткої тенденції немає. У прогнозах фіксується так звана нейтральна аномалія, що означає відсутність визначеного сценарію. Йдеться про нерівномірний розподіл опадів, коли періоди сухої погоди можуть змінюватися короткими, але інтенсивними дощами, часто грозового характеру.

Таким чином, навіть за умов близьких до норми місячних показників, основним типом опадів у травні можуть стати локальні зливи та грози.

Загальний температурний фон, за розрахунками, залишатиметься помірно вищим за норму, однак без ознак тривалого періоду літньої спеки. Тобто погода у Хмельницькому у травні не буде спекотною.

Додатково на погодні процеси може впливати розвиток глобальних кліматичних явищ, зокрема Ель-Ніньйо. Хоча його вплив на Україну є непрямим, але він здатен змінювати циркуляцію атмосфери, що позначається на характері погоди в Європі.

Середньострокові прогнози не визначають точну температуру на конкретний день. Вони показують лише загальну тенденцію, чи є ймовірність теплішої або прохолоднішої погоди відносно норми.

Погода у Хмельницькому на травень 2026: прогноз

Відповідно до даних середньострокових європейських прогнозів, зокрема ECMWF, у травні 2026 року спостерігається виражена зміна температурного фону в Україні в межах різних часових інтервалів.

У період від початку місяця до 11 травня Україна, зокрема і Хмельниччина, перебуватимуть в зоні від’ємної температурної аномалії, що добре видно на карті, де територія позначена блакитними відтінками. Це означає, що середні температурні показники в цей час будуть дещо нижчими за кліматичну норму для цього періоду.

Водночас така аномалія не означає стійкий холод або заморозки, радше йдеться про тимчасове надходження прохолодніших повітряних мас.

Натомість, починаючи приблизно з 11 травня і до кінця місяця, прогнозується перехід до позитивної температурної аномалії. На картах це відображається переважанням коралових відтінків, що вказує на тенденцію до вищих за норму середніх температур.

З 11 травня імовірне більш часте формування теплих повітряних мас, що сприятиме підвищенню температурного фону, хоча погодна ситуація залишатиметься змінною.

