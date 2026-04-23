Компания Филип Моррис уже уплатила 15,1 млрд грн налогов в Украине за первый квартал 2026 года. Это на 18% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что основная часть налоговых поступлений Филип Моррис обеспечена акцизом и НДС.

– Начало 2026 года было чрезвычайно сложным для всех украинцев из-за постоянных обстрелов, длительных перебоев с электроснабжением и отоплением. Для Филипп Моррис дополнительным серьезным потрясением стал еще и ракетный удар по харьковской фабрике в январе, – прокомментировал ситуацию финансовый директор Филип Моррис в Украине Сергей Кальнооченко.

Он добавил, что, несмотря на эти вызовы, в Филип Моррис полностью выполнили обязательства перед государством, партнерами и потребителями.

По его словам, увеличение объема уплаченных налогов было обусловлено, прежде всего, ростом акциза и слаженной и эффективной операционной работой.

– Всего с начала полномасштабной войны мы уплатили 189 млрд грн налогов. Эта сумма могла бы быть значительно больше при условии более эффективной борьбы государства с нелегальным рынок сигарет и вейпов, – отметил Кальнооченко.

Финдиректор компании пояснил, что за последние несколько лет нелегальный рынок в табачной отрасли трансформировался в две категории:

Первая – серое производство сигарет, что подделывает и международные бренды. Его доля в последние полгода держится на уровне около 18%.

Второе – незаконная торговля электронными сигаретами, которая, по оценкам Кантар, составляет более 93%.

Хотя нелегальные вейпы являются относительно новым явлением для рынка, они представляют не менее серьезную угрозу как государственному бюджету, так и законопослушному бизнесу.

– Государство теряет более 28 млрд грн налогов из-за нелегального рынка сигарет и еще более 7,5 млрд из-за незаконного оборота вейпов. При этом нелегальные электронные сигареты продаются открыто даже у станций метро и в торгово-развлекательных центрах, – обратил внимание Сергей Кальнооченко.

Он пояснил, что если провести аналогию с другими сферами, то сумма потерь от нелегального рынка сигарет и вейпов почти в два раза больше расходов государства на поддержку ветеранов, запланированных в бюджете на 2026 год.

Отметим, что сумма налогов включает две юридические компании: Филип Моррис Украина и Филип Моррис Сэйлс энд Дистрибьюшн.

Филип Моррис в Украине является одним из крупнейших налогоплательщиков и инвесторов. Компания оказывает гуманитарную поддержку общинам в Харьковской, Львовской, Киевской областях, а также сотрудничает с крупнейшими реабилитационными фондами – Superhumans, U+System, UNBROKEN и т.д. С начала полномасштабного вторжения было реализовано проектов на 431 млн. грн.

Напомним, в сентябре 2025 года Филип Моррис был отмечен международным сертификатом за справедливые условия труда.

Photo: Philip Morris

