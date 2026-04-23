Компанія Філіп Морріс вже сплатила 15,1 млрд грн податків в Україні за перший квартал 2026 року. Це на 18% більше, ніж за аналогічний період 2025.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що основну частину податкових надходжень Філіп Морріс забезпечили акциз та ПДВ.

– Початок 2026 року був надзвичайно складними для всіх українців через постійні обстріли, тривалі перебої з електропостачанням та опаленням. Для Філіп Морріс додатковим серйозним потрясінням став ще й ракетний удар по харківській фабриці у січні, – прокоментував ситуацію фінансовий директор Філіп Морріс в Україні Сергій Кальнооченко.

Він додав, що попри ці виклики, в Філіп Морріс повністю виконали зобов’язання перед державою, партнерами та споживачами.

За його словами, збільшення обсягу сплачених податків було зумовлене передусім зростанням акцизу та злагодженою і ефективною операційною роботою.

– Загалом від початку повномасштабної війни ми сплатили 189 млрд грн податків. Ця сума могла би бути значно більшою, за умови більш ефективної боротьби держави з нелегальним ринок сигарет та вейпів, – зауважив Кальнооченко.

Фіндиректор компанії пояснив, що за останні декілька років нелегальний ринок у тютюновій галузі трансформувався у дві категорії:

Перша – сіре виробництво сигарет, що підробляє також і міжнародні бренди. Його частка останні півроку тримається на рівні близько 18%.

Друга – незаконна торгівля електронними сигаретами, яка, за оцінками Кантар, становить більше 93%.

Хоча нелегальні вейпи є відносно новим явищем для ринку, вони становлять не менш серйозну загрозу як для державного бюджету, так і для законослухняного бізнесу.

– Держава втрачає понад 28 млрд грн податків через нелегальний ринок сигарет і ще понад 7,5 млрд через незаконний обіг вейпів. При цьому нелегальні електронні сигарети продаються відкрито, навіть біля станцій метро та у торгово-розважальних центрах, – звернув увагу Сергій Кальнооченко.

Він пояснив, що якщо провести аналогію з іншими сферами, то сума втрат від нелегального ринку сигарет та вейпів майже у два рази більша, ніж видатки держави на підтримку ветеранів, що заплановані в бюджеті на 2026 рік.

Зауважимо, що сума податків включає дві юридичні компанії: Філіп Морріс Україна та Філіп Морріс Сейлз енд Дистрибʼюшн.

Філіп Морріс в Україні є одним із найбільших платників податків та інвесторів. Компанія надає гуманітарну підтримку громадам в Харківській, Львівській, Київській областях, а також співпрацює з найбільшими реабілітаційними фондами – Superhumans, U+System, UNBROKEN та ін. З початку повномасштабного вторгнення було реалізовано проєктів на 431 млн грн.

Нагадаємо, у вересні 2025 року Філіп Морріс відзначили міжнародним сертифікатом за справедливі умови праці.

Фото: Philip Morris

