Тарас Максимов возглавил 14 ОМБр на Купянском направлении
- Тараса Максимова назначили командиром 14 ОМБр.
- Кадровые изменения провели после проблем в бригаде.
Вооруженные Силы Украины назначили полковника Тараса Максимова командиром 14 отдельной механизированной бригады на Купянском направлении.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
Тарас Максимов возглавил 14 ОМБр на Купянском направлении: что известно
В Генштабе отметили, что предыдущее командование 14 отдельной механизированной бригады не отражало реальное положение дел на направлении.
В частности, была потеряна часть позиций, а также допущен ряд просчетов в обеспечении военнослужащих.
Среди ключевых проблем — перебои с поставками продовольствия на одну из позиций бригады.
В связи с этим командира 14 ОМБр отстранили от должности. Новым командиром бригады назначен Тарас Максимов.
Также был уволен и назначен с понижением командир 10 армейского корпуса.
Новым главой корпуса стал бригадный генерал Артем Богомолов.
После смены командования начато служебное расследование, которое проводит комплексная комиссия Сухопутных войск.
Сейчас проверка в отношении должностных лиц бригады завершается. По ее результатам обещают принять соответствующие решения, а материалы передать правоохранителям.
В то же время новое командование уже принимает меры для стабилизации ситуации и налаживания обеспечения военных на передовой.
В частности, на позиции бригады доставлен очередной груз с продовольствием.
Ситуация на Купянском направлении
Сложная ситуация связана с ударами российских войск по переправам через реку Оскол, что затрудняет логистику украинских подразделений.
В таких условиях обеспечение осуществляется с помощью плавсредств и тяжелых беспилотников.
Также командование усиливает противовоздушную оборону и систему радиоэлектронной борьбы.
Напомним, что в начале марта 2026 года в Купянске сообщали об изолированной группе российских военных.
По словам представителя группировки Объединенных сил Виктора Трегубова, около 20 оккупантов находились в подвалах разрушенной больницы и фактически были отрезаны от снабжения.