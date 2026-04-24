Вооруженные Силы Украины назначили полковника Тараса Максимова командиром 14 отдельной механизированной бригады на Купянском направлении.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Тарас Максимов возглавил 14 ОМБр на Купянском направлении: что известно

В Генштабе отметили, что предыдущее командование 14 отдельной механизированной бригады не отражало реальное положение дел на направлении.

В частности, была потеряна часть позиций, а также допущен ряд просчетов в обеспечении военнослужащих.

Среди ключевых проблем — перебои с поставками продовольствия на одну из позиций бригады.

В связи с этим командира 14 ОМБр отстранили от должности. Новым командиром бригады назначен Тарас Максимов.

Также был уволен и назначен с понижением командир 10 армейского корпуса.

Новым главой корпуса стал бригадный генерал Артем Богомолов.

После смены командования начато служебное расследование, которое проводит комплексная комиссия Сухопутных войск.

Сейчас проверка в отношении должностных лиц бригады завершается. По ее результатам обещают принять соответствующие решения, а материалы передать правоохранителям.

В то же время новое командование уже принимает меры для стабилизации ситуации и налаживания обеспечения военных на передовой.

В частности, на позиции бригады доставлен очередной груз с продовольствием.

Ситуация на Купянском направлении

Сложная ситуация связана с ударами российских войск по переправам через реку Оскол, что затрудняет логистику украинских подразделений.

В таких условиях обеспечение осуществляется с помощью плавсредств и тяжелых беспилотников.

Также командование усиливает противовоздушную оборону и систему радиоэлектронной борьбы.

Напомним, что в начале марта 2026 года в Купянске сообщали об изолированной группе российских военных.

По словам представителя группировки Объединенных сил Виктора Трегубова, около 20 оккупантов находились в подвалах разрушенной больницы и фактически были отрезаны от снабжения.

