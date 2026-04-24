Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Потери врага на 24 апреля: ликвидировано 910 оккупантов, 32 артсистемы и более тысячи БпЛА
Потери врага на 24 апреля 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 910 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 521-е сутки полномасштабной войны превысили 1,323 млн.
- личного состава — около 1 323 460 (+910);
- танков — 11 892 (+4);
- боевых бронированных машин — 24 445 (+4);
- артиллерийских систем — 40 606 (+32);
- реактивных систем залпового огня — 1 753 (+1);
- средств противовоздушной обороны — 1 353 (+2);
- самолетов — 435;
- вертолетов — 350;
- беспилотников оперативно-тактического уровня — 254 605 (+1 175);
- крылатых ракет — 4 549;
- кораблей (катеров) — 33;
- подводных лодок — 2;
- автомобильной техники и автоцистерн — 91 256 (+129);
- специальной техники — 4 134.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 521-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
