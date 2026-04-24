Потери врага на 24 апреля 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 910 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 521-е сутки полномасштабной войны превысили 1,323 млн.

  • личного состава — около 1 323 460 (+910);
  • танков — 11 892 (+4);
  • боевых бронированных машин — 24 445 (+4);
  • артиллерийских систем — 40 606 (+32);
  • реактивных систем залпового огня — 1 753 (+1);
  • средств противовоздушной обороны — 1 353 (+2);
  • самолетов — 435;
  • вертолетов — 350;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня — 254 605 (+1 175);
  • крылатых ракет — 4 549;
  • кораблей (катеров) — 33;
  • подводных лодок — 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 91 256 (+129);
  • специальной техники — 4 134.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 521-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте также
Взрывы в Одессе 24 апреля: враг попал в жилые дома, есть погибшие и пострадавшие
Атака на Одесу 24 квітня 2026

