Уставом внутренней службы ВСУ (статьи 35-38) предусмотрен порядок отдачи и последующего исполнения приказов. Они отдаются письменно или устно в порядке подчиненности одному или группе военнослужащих. Главное — приказ должен быть четко сформулирован командиром, который полностью отвечает за его выполнение.

Можно ли отказаться от выполнения боевого задания, какая ответственность предусмотрена за отказ от выполнения боевого задания в Украине в 2026 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Что такое боевое задание: виды и цели

Боевое задание — это приказ командира (командующего) о выполнении определенных действий для достижения требуемой цели в бою в установленный срок.

Содержание боевой задачи зависит от:

вида военных действий;

вида вооруженных сил и рода войск;

замысла операции или боя;

А также от численности, назначения, боевых возможностей собственных войск и войск противника, характера его действий и других условий боевых обстоятельств.

Выполнение боевой задачи может привести:

к разгрому противника в случае его наступления;

нанесению поражения противнику в случае обороны;

выводу из строя объектов военного значения в определенном месте за указанное время.

Боевое задание может предоставляться — конкретному военнослужащему, воинским частям, подразделениям, объединениям или группе.

Может быть:

оперативным — осуществляется группировкой войск в ходе операции;

тактическим — осуществляется подразделениями, частями, соединениями;

стратегическим — выполняется группой фронтов или группой армий во время проведения операции или военных действий.

Что может входить в боевые задания:

Связь и охрана; Тактическая разведка; Виды боевого обеспечения; Инженерное и химическое обеспечение; Защита от оружия массового поражения; Маскировка.

Узнаем, возможен ли отказ от выполнения боевой задачи в Украине в 2026 году.

Отказ от выполнения боевого задания: будет ли наказание

Юристы Бесплатной юридической помощи отметили — Уголовным кодексом Украины (статья 41) предусмотрено, что приказ или распоряжение являются законными, если они отданы соответствующим лицом в надлежащем порядке и в пределах полномочий этого лица. Приказ по содержанию не должен противоречить действующему законодательству и не может быть связан с нарушением конституционных прав и свобод человека.

После получения приказа военнослужащий должен:

выполнить задание в четко установленный срок;

доложить командиру о выполнении приказа, в случае невыполнения приказа необходимо обязательно указать причины;

доложить командиру о невозможности своевременного выполнения приказа.

Что будет, если отказаться от выполнения боевого задания? Юристы БПП рассказали, что в соответствии со статьей 403 Уголовного кодекса Украины, отказ от выполнения боевого задания командира, который был совершен в боевой обстановке или в условиях военного положения, при отсутствии признаков неповиновения, но если он повлек тяжкие последствия, наказывается лишением свободы сроком — от 5 до 8 лет.

Тяжелые последствия это:

материальный ущерб в крупном размере;

смерть или тяжкие телесные повреждения причинены одному лицу;

дезорганизация работы воинской части;

срыв выполнения боевого задания;

вред экологии.

Согласно ст. 403, при отказе от выполнения боевого задания (неповиновении), человек открыто выступает против выполнения приказа. Если это происходит не открыто, то все равно умышленно его не выполняет. То есть, невыполнение приказа является следствием небрежности или неосторожности.

Открытый отказ (неповиновение) в выполнении приказа начальника (командира), а также другое умышленное невыполнение приказа, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке наказывается лишением свободы сроком от 5 до 10 лет, в соответствии со статьей 402 Уголовного кодекса Украины.

То есть, ответственность за невыполнение боевого задания командира предусмотрена в двух случаях:

по статье 402 — открытый отказ выполнить приказ начальника, неповиновение, а также другое умышленное невыполнение приказа (наказание от 5 до 10 лет лишения свободы);

по статье 403 — невыполнение приказа начальника, совершенное при отсутствии признаков указанных в ст. 402, в случае, если это привело к тяжелым последствиям (наказание от 5 до 8 лет лишения свободы).

При наличии нескольких обстоятельств, смягчающих наказание и существенно снижающих степень тяжести совершенного уголовного преступления, с учетом личности виновного суд может назначить основное наказание, которое будет ниже самого низкого предела, установленного в санкции статьи, или перейти к другому, более мягкому виду основного наказания, не указанного в санкции статьи за это уголовное преступление.

Смягчить наказание могут, например, такие обстоятельства, как — признание, искреннее раскаяние или активное содействие раскрытию уголовного преступления.

Какова ответственность за отказ от выполнения несоответствующего боевого задания

Лицо не подлежит уголовной ответственности в случае отказа выполнять явно незаконный противоправный приказ или распоряжение (в соответствии с ч. 3 ст. 41 Уголовного кодекса Украины). Если командир отдает необдуманный, ошибочный приказ, то такой приказ является законным.

Отметим, что выполнению подлежит только законный приказ. Распоряжения являются законными, если они:

отданы соответствующим лицом; отданы в надлежащем порядке; отданы в пределах полномочий командира; по содержанию не противоречат действующему законодательству; не связаны с нарушением конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Однако просто отказываться выполнять противоправный приказ нельзя. Военнослужащий должен доложить об этом командиру, объяснить и обосновать отказ от выполнения боевого приказа.

Он должен сообщить о причинах, мешающих выполнить приказ, и, возможно, предложить другой вариант его выполнения.

Также военнослужащий может отказаться от выполнения приказа по состоянию здоровья. Для этого необходимо написать рапорт об отказе от выполнения боевой задачи по состоянию здоровья.

