Ситуация на фронте остается сложной, что напрямую сказывается не только на ходе боевых действий, но и на повседневной жизни военнослужащих. Из-за постоянной нехватки личного состава многие командиры не спешат подписывать переводы своих бойцов в другие подразделения.

В результате солдаты остаются на позициях без надлежащей ротации, истощаются физически и морально. В таких условиях некоторые прибегают к самовольному оставлению части, не всегда до конца понимая правовые последствия такого шага.

Что такое СОЧ, что делать и о правовых последствиях нарушения, Факты ICTV расспросили у старшего юриста, адвоката АО Reliance Дианы Груминской.

Если ушел в СОЧ: что делать

По словам адвоката, ситуации с самовольным оставлением части сейчас массовые, поэтому важно понимать, что худшее решение — ничего не делать и “переждать”. Это почти всегда ухудшает правовые последствия.

Независимо от того, является ли это первым или повторным СОЧ, стоит:

Не тянуть время, ведь чем дольше человек находится в СОЧ, тем хуже правовая квалификация и позиция по делу. Добровольно вернуться. Это ключевой фактор, который влияет на квалификацию правонарушения, меру пресечения, возможность избежать реального наказания. Обратиться к адвокату до возвращения или сразу после. Правильная позиция с первых объяснений имеет критическое значение. Зафиксировать причины СММ. Например, состояние здоровья, психологическое истощение, семейные обстоятельства. Это может смягчить ответственность. Не давать хаотичных объяснений. Все, что сказано “на эмоциях”, потом будет использовано в материалах дела.

Ушел в СОЧ, что может быть и какие последствия:

служебное расследование;

внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР), то есть возбуждение уголовного дела;

подозрение по ст. 407 УК Украины (Самовольное оставление воинской части или места службы) или 408 УК Украины (Дезертирство, то есть самовольное оставление воинской части или места службы с целью уклонения от военной службы).

Далее военного ждут допросы, избрание меры пресечения (часто — не содержание под стражей, если есть добровольное возвращение) и суд.

Как рассказала адвокат, ответственность за первое и повторное СОЧ может отличаться. Именно поэтому важно разобраться, какова ответственность за повторное уклонение от военной службы, что делать и как действовать в рамках закона.

Наказание и ответственность (особенно при повторном уклонении от военной службы):

В случае первого уклонения от военной службы значительно больше шансов на мягкое решение (условное наказание, возвращение в часть);

Если это повторное, второе или систематическое самовольное оставление части, то повышается риск реального лишения свободы, более жесткой квалификации, отказа в его смягчении.

Адвокат Диана Груминская прокомментировала информацию об упрощении процедуры возвращения из самовольного оставления части.

— Действительно, на практике наблюдается тенденция к упрощению процедуры возвращения, чтобы стимулировать добровольное возвращение и сократить количество уголовных дел. Но важно понимать, что упрощение такой процедуры не означает отсутствие ответственности со стороны лица, — рассказала адвокат.

Это означает, что лицу будет легче вернуться без немедленного жесткого задержания, больше шансов остаться в строю, но уголовные риски остаются, особенно при повторности.

Упрощенная процедура возвращения из СОЧ предусматривает добровольное прибытие в ВСП или через приложение Армия+, восстановление на службе.

Возможно освобождение от уголовной ответственности, но при определенных условиях. Это касается случаев, когда речь идет о первом самовольном отсутствии во время военного положения и военнослужащий намерен вернуться на службу.

Для этого нужно написать рапорт, получить согласие командира и подать ходатайство следователю, прокурору или в суд. Окончательное решение принимает суд.

Связанные темы:

