Ушел в СОЧ: что делать и как вернуться на службу
Ситуация на фронте остается сложной, что напрямую сказывается не только на ходе боевых действий, но и на повседневной жизни военнослужащих. Из-за постоянной нехватки личного состава многие командиры не спешат подписывать переводы своих бойцов в другие подразделения.
В результате солдаты остаются на позициях без надлежащей ротации, истощаются физически и морально. В таких условиях некоторые прибегают к самовольному оставлению части, не всегда до конца понимая правовые последствия такого шага.
Что такое СОЧ, что делать и о правовых последствиях нарушения, Факты ICTV расспросили у старшего юриста, адвоката АО Reliance Дианы Груминской.
Если ушел в СОЧ: что делать
По словам адвоката, ситуации с самовольным оставлением части сейчас массовые, поэтому важно понимать, что худшее решение — ничего не делать и “переждать”. Это почти всегда ухудшает правовые последствия.
Независимо от того, является ли это первым или повторным СОЧ, стоит:
- Не тянуть время, ведь чем дольше человек находится в СОЧ, тем хуже правовая квалификация и позиция по делу.
- Добровольно вернуться. Это ключевой фактор, который влияет на квалификацию правонарушения, меру пресечения, возможность избежать реального наказания.
- Обратиться к адвокату до возвращения или сразу после. Правильная позиция с первых объяснений имеет критическое значение.
- Зафиксировать причины СММ. Например, состояние здоровья, психологическое истощение, семейные обстоятельства. Это может смягчить ответственность.
- Не давать хаотичных объяснений. Все, что сказано “на эмоциях”, потом будет использовано в материалах дела.
Ушел в СОЧ: что делать и что будет дальше
Ушел в СОЧ, что может быть и какие последствия:
- служебное расследование;
- внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР), то есть возбуждение уголовного дела;
- подозрение по ст. 407 УК Украины (Самовольное оставление воинской части или места службы) или 408 УК Украины (Дезертирство, то есть самовольное оставление воинской части или места службы с целью уклонения от военной службы).
Далее военного ждут допросы, избрание меры пресечения (часто — не содержание под стражей, если есть добровольное возвращение) и суд.
Ушел в СОЧ: что делать и какого наказания ожидать
Как рассказала адвокат, ответственность за первое и повторное СОЧ может отличаться. Именно поэтому важно разобраться, какова ответственность за повторное уклонение от военной службы, что делать и как действовать в рамках закона.
Наказание и ответственность (особенно при повторном уклонении от военной службы):
- В случае первого уклонения от военной службы значительно больше шансов на мягкое решение (условное наказание, возвращение в часть);
- Если это повторное, второе или систематическое самовольное оставление части, то повышается риск реального лишения свободы, более жесткой квалификации, отказа в его смягчении.
Самовольное оставление части: что делать и как вернуться
Адвокат Диана Груминская прокомментировала информацию об упрощении процедуры возвращения из самовольного оставления части.
— Действительно, на практике наблюдается тенденция к упрощению процедуры возвращения, чтобы стимулировать добровольное возвращение и сократить количество уголовных дел. Но важно понимать, что упрощение такой процедуры не означает отсутствие ответственности со стороны лица, — рассказала адвокат.
Это означает, что лицу будет легче вернуться без немедленного жесткого задержания, больше шансов остаться в строю, но уголовные риски остаются, особенно при повторности.
Упрощенная процедура возвращения из СОЧ предусматривает добровольное прибытие в ВСП или через приложение Армия+, восстановление на службе.
Возможно освобождение от уголовной ответственности, но при определенных условиях. Это касается случаев, когда речь идет о первом самовольном отсутствии во время военного положения и военнослужащий намерен вернуться на службу.
Для этого нужно написать рапорт, получить согласие командира и подать ходатайство следователю, прокурору или в суд. Окончательное решение принимает суд.