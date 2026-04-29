Американская дипломат Джули Дэвис, занимающая должность временного поверенного в делах США в Украине, в ближайшее время покинет свой пост из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом.

Об этом сообщает издание Financial Times.

По данным собеседников издания, Джули Дэвис решила завершить дипломатическую карьеру после более чем 30 лет службы. В то же время источники утверждают, что она была недовольна своей ролью из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом по поводу сокращения поддержки Украины.

Как отмечает Financial Times, уход Дэвис станет продолжением отставки ее предшественницы, Бриджит Бринк, которая ушла по аналогичным причинам в апреле прошлого года.

Бринк, сторонница военной помощи Украине, заявила, что выступала против давления, которое Белый дом Трампа оказывал на Киев, одновременно давая Москве возможность уйти от ответственности.

В Госдепартаменте США опровергли такие утверждения. Пресс-секретарь ведомства Томми Пиготт заявил, что Дэвис поддерживала усилия администрации Трампа по достижению мира между Россией и Украиной и будет работать до официального отъезда из Киева в июне 2026 года.

— Посол Дэвис была непоколебимой сторонницей усилий администрации Трампа, направленных на установление прочного мира между Россией и Украиной, — отметил он в своем заявлении.

После отъезда Дэвис должность главы американской дипломатической миссии в Украине вновь останется вакантной на фоне продолжающейся войны и сложной ситуации с безопасностью.

