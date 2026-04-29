Американська дипломатка Джулі Девіс, яка обіймає посаду тимчасової повіреної у справах США в Україні, найближчим часом залишить свою посаду через розбіжності з президентом Дональдом Трампом.

Про це повідомляє видання Financial Times.

Джулі Девіс іде у відставку

За даними співрозмовників видання, Джулі Девіс вирішила завершити дипломатичну кар’єру після понад 30 років служби. Водночас джерела стверджують, що вона була незадоволена своєю роллю через розбіжності з президентом Дональдом Трампом щодо скорочення підтримки України.

Як зазначає Financial Times, від’їзд Девіс стане продовженням відставки її попередниці, Бріджет Брінк, яка пішла з подібних причин у квітні минулого року.

Брінк, прихильниця військової допомоги Україні, заявила, що виступала проти тиску, який Білий дім Трампа чинив на Київ, водночас даючи Москві можливість уникнути відповідальності.

У Держдепартаменті США заперечили такі твердження. Речник відомства Томмі Піготт заявив, що Девіс підтримувала зусилля адміністрації Трампа щодо досягнення миру між Росією та Україною та працюватиме до офіційного від’їзду з Києва у червні 2026 року.

— Посол Девіс була непохитною прихильницею зусиль адміністрації Трампа, спрямованих на встановлення тривалого миру між Росією та Україною, — зазначив він у своїй заяві.

Після від’їзду Девіс посада керівника американської дипмісії в Україні знову залишиться вакантною на тлі війни, що триває, та складної безпекової ситуації.

Джерело : Financial Times

