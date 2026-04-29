Украина ввела санкции против россиян и коллаборантов, причастных к похищению украинских детей. Под ограничения также попали 23 судна российского теневого флота.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Какие санкции вводятся против РФ

По словам президента, речь идет о двух санкционных списках:

Сейчас смотрят

В первом – лица, работающие на вывоз украинских детей с временно оккупированных территорий, уничтожение их идентичности и сокрытие семей и Украины.

Во втором – 23 судна, которые Москва использует для нефтяного экспорта.

– Среди санкционированных лиц функционеры государственной системы России, коллаборанты на временно оккупированной территории и пропагандисты… В части списка уже применены также санкции партнеров, – говорится в сообщении.

Владимир Зеленский заметил, что Украина работает над тем, чтобы синхронизировать все санкционные режимы с партнерами.

Также он анонсировал еще один санкционный пакет, который он охарактеризовал как приобретающий “особый вес”.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.