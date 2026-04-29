Президент Володимир Зеленський, заслухавши звіт керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Луговського, повідомив, що зафіксовано оновлений рівень російських експортних втрат від українських далекобійних санкцій.

Зеленський про оновлений рівень експортних втрат РФ

Отже, порт Приморськ втратив 13% навантаження, Новоросійськ – 38%, Усть-Луга – 43%.

– Вважаємо, що такі внутрішні російські дані можуть бути заниженими. Своєю чергою будемо продовжувати операцію щодо скорочення російських нафтових доходів та обсягів експорту, – повідомив глава держави.

Також він повідомив, що є інформація про напрями протидії нашим контактам із партнерами в рамках Drone Deals.

– Політичне керівництво Росії вже визначило як один з основних викликів можливість України отримати додаткові інвестиції, і саме позбавлення України доступу до інвестицій та зрив наших двосторонніх угод щодо співпраці в галузі безпеки та виробництва зброї визначено Росією як зовнішньополітичний пріоритет, – проінформував Зеленський.

Він зауважив, що особливі зусилля Росії в цьому контексті будуть направлені на протидію нашій співпраці на Близькому Сході та в Затоці.

Також, за словами Зеленського, у країнах Африки за останній час збільшилась кількість російського контингенту на 8 тис. осіб.

– Росія намагається в кожній країні перебування впровадити застосування дронів через постачання, виробництво на місці й тренування, – додав глава держави.

За оцінкою України, розширення такої мілітарної активності Росії може неминуче призвести до модернізації та посилення терористичних організацій, транскордонної злочинності, нестабільності в критично важливих з точки зору міграції регіонах світу, наголосив Зеленський.

