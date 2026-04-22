От предстоящего саммита ЕС президент Владимир Зеленский ожидает разблокирования кредита для Украины, принятия нового пакета санкций и прогресса в переговорах о вступлении в Евросоюз.

Зеленский об ожиданиях от саммита ЕС

Президент во время пресс-конференции, на которой были Факты ICTV, назвал вопросом номер один тему разблокирования кредита 90 млрд евро для Украины.

– Безусловно, надо ждать результатов только завтра. Завтра процедура этих обсуждений и решений будет окончена. Пока мы понимаем, что идет разговор конструктивный среди наших партнеров, – сообщил глава государства.

Второй вопрос, по словам Зеленского, это 20-й санкционный пакет о России.

– Мы должны работать и увеличивать пакеты давления на Россию за ее агрессию. Вопрос не в количестве пакетов, вопрос в качестве. С 20-м пакетом немного затянули. В принципе, на мой взгляд, причины те же, которые были связаны с блокировкой денег, – отметил президент.

Среди других вопросов он назвал “дроновое соглашение” европейского формата.

– Важный вопрос Drone Deal для Украины европейского формата с несколькими странами. Мы этот вопрос начали обсуждать, верим в продолжение, некоторые могут быть даже финализированы. Много вопросов, – заявил Зеленский.

Также он упомянул о вопросах переговорных кластеров на пути вступления в ЕС.

— Безусловно, для этого нужно единогласие, чтобы все голоса Европы звучали. Я думаю, что также в ближайшее время, недели, месяца этот вопрос решится, – сказал Зеленский.

Кроме того, президент добавил, что “еще есть некоторые вопросы, связанные с финансами и вызовами, которые ранее были уже с бывшей властью Венгрией”.

Напомним, что 22 апреля Комитет постоянных представителей ЕС начал письменную процедуру одобрения кредита для Украины на 90 млрд евро, а также 20-го пакета санкций ЕС против России. Начатая процедура продлится до 13 часов по Киеву 23 апреля.

Связанные темы:

