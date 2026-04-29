Кабинет министров Украины продлил действие цены на электроэнергию (4,32 грн за кВт-ч) для населения до 31 октября 2026 года.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Повышение цен на электроэнергию для населения: что известно

Юлия Свириденко уточнила, что таким образом планируется поддержать домохозяйства, для которых электричество является основным источником тепла. Речь идет, в частности, о домах и квартирах с электроотоплением, а также многоквартирных домах, не подключенных к газоснабжению и системам централизованного или автономного теплоснабжения.

– Для них в период с 1 октября по 30 апреля будет действовать льготный тариф – 2,64 грн за кВт·ч за потребление до 2 000 кВт·ч в месяц, а за потребление сверх этого объема цена – 4,32 грн за кВт·ч, – отметила она.

Премьер отметила, что таким образом Кабмин пытается уменьшить финансовую нагрузку на семьи.

