Кабінет міністрів України продовжив дію ціни на електроенергію (4,32 грн за кВт-год) для населення до 31 жовтня 2026 року.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Підвищення цін на електроенергію для населення: що відомо

Юлія Свириденко уточнила, що таким чином планують підтримати домогосподарства, для яких електрика є основним джерелом тепла. Йдеться, зокрема, про будинки та квартири з електроопаленням, а також багатоквартирні будинки, не підключені до газопостачання і систем централізованого або автономного теплопостачання.

– Для них у період з 1 жовтня по 30 квітня діятиме пільговий тариф – 2,64 грн за кВт⋅год за споживання до 2 000 кВт⋅год на місяць, а за споживання понад цей обсяг ціна – 4,32 грн за кВт⋅год, – зазначила вона.

Прем’єрка зауважила, що таким чином Кабмін намагається зменшити фінансове навантаження на родини.

