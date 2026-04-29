Ціни на електроенергію в Україні залишаться без змін до 31 жовтня 2026 року
Кабінет міністрів України продовжив дію ціни на електроенергію (4,32 грн за кВт-год) для населення до 31 жовтня 2026 року.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
Юлія Свириденко уточнила, що таким чином планують підтримати домогосподарства, для яких електрика є основним джерелом тепла. Йдеться, зокрема, про будинки та квартири з електроопаленням, а також багатоквартирні будинки, не підключені до газопостачання і систем централізованого або автономного теплопостачання.
– Для них у період з 1 жовтня по 30 квітня діятиме пільговий тариф – 2,64 грн за кВт⋅год за споживання до 2 000 кВт⋅год на місяць, а за споживання понад цей обсяг ціна – 4,32 грн за кВт⋅год, – зазначила вона.
Прем’єрка зауважила, що таким чином Кабмін намагається зменшити фінансове навантаження на родини.
