В четверг, 30 апреля, в Украине графики отключений света применяться не будут.

Отключения света 30 апреля не планируются

В Укрэнерго информируют, в четверг, 30 апреля, применение мер ограничения не планируется.

В то же время отмечается важность переноса энергоемких процессов на дневное время — с 10.00 до 16.00.

— Пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов в вечерние часы — с 18.00 до 22.00, — говорится в сообщении.

О любых изменениях с энергоснабжением можно узнать на официальных ресурсах облэнерго того или иного региона.

Какая ситуация в энергосистеме по состоянию на 29 апреля

По состоянию на утро 29 апреля, в результате обстрелов объектов энергетической инфраструктуры, часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях временно остались без электроснабжения.

В то же время 29 апреля применение ограничений Минэнерго не прогнозировало.

