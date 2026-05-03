За прошедшие сутки на фронте произошло 116 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Вчера противник нанес 47 авиационных ударов, сбросил 151 управляемую авиабомбу.

Кроме того, применил 5 360 дронов-камикадзе и осуществил 2 266 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 3 мая 2026

Фото: ISW
Потери врага на 3 мая 2026 года

  • личного состава – около 1 334 030 (+1 080);
  • танков – 11 908 (+2);
  • боевых бронированных машин – 24 503 (+3);
  • артиллерийских систем – 41 193 (+76);
  • реактивных систем залпового огня – 1 765 (+2);
  • средств противовоздушной обороны – 1 357;
  • самолетов – 435;
  • вертолетов – 352;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 269 813 (+2 224);
  • наземных робототехнических комплексов – 1 306 – (+12)
  • крылатых ракет – 4 579;
  • кораблей (катеров) – 33;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 93 556 (+282);
  • специальной техники – 4 151.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1530-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: ISW, Генштаб ЗСУ

Война в УкраинеГенеральный штаб УкраиныКарта
