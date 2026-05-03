Протягом минулої доби на фронті сталося 116 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Учора противник завдав 47 авіаційних ударів, скинув 151 керовану авіабомбу.

Крім того, застосував 5 360 дронів-камікадзе та здійснив 2 266 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 3 травня 2026

Фото: ISW
Втрати ворога на 3 травня 2026 року

  • особового складу – близько 1 334 030 (+1 080);
  • танків – 11 908 (+2);
  • бойових броньованих машин – 24 503 (+3);
  • артилерійських систем – 41 193 (+76);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 765 (+2);
  • засобів протиповітряної оборони – 1 357;
  • літаків – 435;
  • гелікоптерів – 352;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 269 813 (+2 224);
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 306 – (+12)
  • крилатих ракет – 4 579;
  • кораблів (катерів) – 33;
  • підводних човнів– 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 93 556 (+282);
  • спеціальної техніки – 4 151.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 530-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: ISW, Генштаб ВСУ

