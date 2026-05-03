Анна Прокопчук, редакторка стрічки новин
Карта бойових дій на 3 травня 2026 — ситуація на фронті
Протягом минулої доби на фронті сталося 116 бойових зіткнень.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Учора противник завдав 47 авіаційних ударів, скинув 151 керовану авіабомбу.
Крім того, застосував 5 360 дронів-камікадзе та здійснив 2 266 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 3 травня 2026
Втрати ворога на 3 травня 2026 року
- особового складу – близько 1 334 030 (+1 080);
- танків – 11 908 (+2);
- бойових броньованих машин – 24 503 (+3);
- артилерійських систем – 41 193 (+76);
- реактивних систем залпового вогню – 1 765 (+2);
- засобів протиповітряної оборони – 1 357;
- літаків – 435;
- гелікоптерів – 352;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 269 813 (+2 224);
- наземних робототехнічних комплексів – 1 306 – (+12)
- крилатих ракет – 4 579;
- кораблів (катерів) – 33;
- підводних човнів– 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 93 556 (+282);
- спеціальної техніки – 4 151.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 530-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: ISW, Генштаб ВСУ
