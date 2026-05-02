Российские войска днем 2 мая осуществили масштабную атаку по Украине, применив сотни ударных беспилотников.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Атака на Украину 2 мая: что известно

Воздушное нападение продолжалось 2 мая с 08:00 до 19:00. За это время противник применил 227 ударных БпЛА различных типов.

Сейчас смотрят

Среди них — дроны Shahed (включая реактивные), а также Гербера, Италмас и другие беспилотники.

Около 135 из них составляли именно Шахеды.

Пуски осуществлялись с направлений Шаталово, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск в РФ, а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 18:00 силы противовоздушной обороны сбили или подавили 220 вражеских БпЛА.

Цели уничтожали на Севере, Юге, в Центре и на Западе страны.

Несмотря на эффективную работу ПВО, полностью избежать попаданий не удалось.

Зафиксировано:

7 попаданий ударных БпЛА на 6 локациях;

падение обломков сбитых дронов на 5 локациях.

Напомним, что в ночь на 2 мая (с 18:00 1 мая) российские войска атаковали Украину 163 ударными дронами.

Около 100 из них составляли Shahed. Пуски осуществлялись с направлений Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также с временно оккупированного Крыма.

Силы ПВО сбили и подавили 142 беспилотника.

При этом зафиксировали 17 попаданий на 12 локациях и падение обломков в нескольких местах.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1529-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.