В Украине продолжают действовать программы поддержки внутренне перемещенных лиц, в частности в сфере социальных выплат и обеспечения жильем.

Сколько ВПЛ в Украине в 2026 году

Согласно статистике, основанной на данных Минсоцполитики и государственных реестров, в Украине по состоянию на февраль 2026 года зарегистрировано около 4,6 млн внутренне перемещенных лиц.

Где в Украине проживает больше всего ВПЛ

Наибольшее количество внутренне перемещенных лиц сосредоточено в восточных и центральных регионах страны. Лидерами по численности зарегистрированных ВПЛ являются Харьковская область (около 508,1 тыс. человек), Донецкая (504,5 тыс.) и Днепропетровская (471,9 тыс.). В Киеве проживает около 433 тыс. переселенцев, что также является одним из самых высоких показателей по стране.

Значительное количество ВПЛ зарегистрировано также в Луганской области (269,8 тыс.), Киевской (235,4 тыс.), Запорожской (225,2 тыс.), Одесской (223,7 тыс.), Львовской (201,1 тыс.) и Полтавской (184,4 тыс.) областях.

Что изменилось в выплатах ВПЛ в 2026 году

Министерство социальной политики, семьи и единства Украины обновило и расширило программу поддержки внутренне перемещенных лиц. В рамках изменений большее количество ВПЛ сможет претендовать на помощь на проживание, а также продлен срок подачи заявлений — теперь он действует до 1 июня 2026 года.

Как сообщил Денис Улютин, подать заявление необходимо до указанной даты, чтобы получить выплаты, начисленные с начала года. В случае подачи документов после установленного срока пособие будет назначаться только с месяца обращения, без перерасчета за предыдущий период.

Одним из ключевых обновлений стало расширение поддержки для детей. В частности, дети в возрасте до 6 лет теперь могут получать помощь на проживание независимо от доходов родителей, при условии выполнения других требований программы.

Отдельно отмечено, что начисление помощи для детей этой возрастной категории будет осуществляться с 1 февраля 2026 года, но только при условии подачи заявления до 1 июня.

