В Украине уже одобрено 3 296 заявок на жилищные ваучеры для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий на общую сумму 6,59 млрд грн.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Выплаты ВПЛ за утраченное жилье: что известно

Отмечается, что в рамках программы еВидновлення уже более 3 тыс. заявителей получили подтверждение финансирования.

Первыми финансирование получают:

ветераны;

участники боевых действий;

люди с инвалидностью вследствие войны.

Кулеба подчеркнул, что спрос на жилищные ваучеры для ВПЛ высок – поступило более 5 тыс. обращений только за первый час, более 12 тыс. — за первый день.

Всего в программе уже более 37 тыс. заявок, из которых более 27 600 одобрены комиссиями на местах.

— Государство направило почти 6,6 млрд грн на первый этап. Параллельно работаем над привлечением еще около 3,9 млрд грн от Банка развития Совета Европы. Жилищный ваучер — это 2 млн грн на приобретение жилья: квартиру или дом, инвестирование в строительство или частичное погашение ипотеки, — рассказал он.

Министр отметил, что оператором программы является Укрпочта. Для сопровождения сделок прошли специальное обучение более 1 тыс. нотариусов.

Также, по его словам, после подтверждения финансирования есть 60 дней, чтобы заключить договор.

Кулеба предупредил, что очередь формируется автоматически и обновляется ежедневно, поэтому как только появляется финансирование, заявители получают уведомление в приложении Дія.

Между тем Министерство развития общин и территорий напомнило, что всем, кто подавал заявку на программу, нужно проверять приложение Дия.

— Люди, по заявкам которых подтверждено финансирование, уже видят в приложении Дія обновленный статус жилищного ваучера — “обратитесь к нотариусу”. Это означает, что они могут переходить к следующему этапу — приобретению жилья, — заявил Алексей Кулеба.

В министерстве отметили, что если финансирование еще не подтверждено, заявка остается в очереди.

Таким образом, она будет автоматически продвигаться по мере поступления средств.

Напомним, министр Кулеба сообщал, что выплаты ВПЛ за утраченное жилье стартовали 1 мая.

Напомним, что первые средства на компенсации за поврежденное жилье в рамках программы єВідновлення правительство выделило в мае 2023 года.

В частности, из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии тогда направили 4,4 млрд грн.

Программа єВідновлення полностью цифровизирована: украинцы могут подавать заявки через приложение Дія.

