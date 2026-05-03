Выплаты ВПЛ за утраченное жилье: согласовано более 3 тыс. заявок на финансирование ваучеров
В Украине уже одобрено 3 296 заявок на жилищные ваучеры для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий на общую сумму 6,59 млрд грн.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Выплаты ВПЛ за утраченное жилье: что известно
Отмечается, что в рамках программы еВидновлення уже более 3 тыс. заявителей получили подтверждение финансирования.
Первыми финансирование получают:
- ветераны;
- участники боевых действий;
- люди с инвалидностью вследствие войны.
Кулеба подчеркнул, что спрос на жилищные ваучеры для ВПЛ высок – поступило более 5 тыс. обращений только за первый час, более 12 тыс. — за первый день.
Всего в программе уже более 37 тыс. заявок, из которых более 27 600 одобрены комиссиями на местах.
— Государство направило почти 6,6 млрд грн на первый этап. Параллельно работаем над привлечением еще около 3,9 млрд грн от Банка развития Совета Европы. Жилищный ваучер — это 2 млн грн на приобретение жилья: квартиру или дом, инвестирование в строительство или частичное погашение ипотеки, — рассказал он.
Министр отметил, что оператором программы является Укрпочта. Для сопровождения сделок прошли специальное обучение более 1 тыс. нотариусов.
Также, по его словам, после подтверждения финансирования есть 60 дней, чтобы заключить договор.
Кулеба предупредил, что очередь формируется автоматически и обновляется ежедневно, поэтому как только появляется финансирование, заявители получают уведомление в приложении Дія.
Между тем Министерство развития общин и территорий напомнило, что всем, кто подавал заявку на программу, нужно проверять приложение Дия.
— Люди, по заявкам которых подтверждено финансирование, уже видят в приложении Дія обновленный статус жилищного ваучера — “обратитесь к нотариусу”. Это означает, что они могут переходить к следующему этапу — приобретению жилья, — заявил Алексей Кулеба.
В министерстве отметили, что если финансирование еще не подтверждено, заявка остается в очереди.
Таким образом, она будет автоматически продвигаться по мере поступления средств.
Напомним, министр Кулеба сообщал, что выплаты ВПЛ за утраченное жилье стартовали 1 мая.
Напомним, что первые средства на компенсации за поврежденное жилье в рамках программы єВідновлення правительство выделило в мае 2023 года.
В частности, из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии тогда направили 4,4 млрд грн.
Программа єВідновлення полностью цифровизирована: украинцы могут подавать заявки через приложение Дія.