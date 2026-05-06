В Україні продовжують працювати програми підтримки внутрішньо переміщених осіб, зокрема щодо соціальних виплат та забезпечення житлом.

Скільки ВПО в Україні у 2026 році

Відповідно до статистики, що базується на даних Мінсоцполітики та державних реєстрів, в Україні станом на лютий 2026 року обліковано близько 4,6 млн внутрішньо переміщених осіб.

Де в Україні проживає найбільше ВПО

Найбільша кількість внутрішньо переміщених осіб зосереджена у східних і центральних регіонах країни. Лідерами за чисельністю зареєстрованих ВПО є Харківська область (приблизно 508,1 тис. осіб), Донецька (504,5 тис.) та Дніпропетровська (471,9 тис.). У Києві проживає близько 433 тис. переселенців, що також є одним із найвищих показників по країні.

Значна кількість ВПО зареєстрована також у Луганській області (269,8 тис.), Київській (235,4 тис.), Запорізькій (225,2 тис.), Одеській (223,7 тис.), Львівській (201,1 тис.) та Полтавській (184,4 тис.) областях.

Що змінилося у виплатах ВПО у 2026 році

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України оновило та розширило програму підтримки внутрішньо переміщених осіб. У межах змін більша кількість ВПО зможе претендувати на допомогу на проживання, а також продовжено строк подання заяв — тепер він діє до 1 червня 2026 року.

Як повідомив Денис Улютін, подати заяву необхідно до вказаної дати, щоб отримати виплати, нараховані з початку року. У разі подання документів після дедлайну допомога буде призначатися лише з місяця звернення, без перерахунку за попередній період.

Одним із ключових оновлень стало розширення підтримки для дітей. Зокрема, діти віком до 6 років тепер можуть отримувати допомогу на проживання незалежно від доходів батьків, за умови виконання інших вимог програми.

Окремо зазначено, що нарахування допомоги для дітей цієї вікової категорії здійснюватиметься з 1 лютого 2026 року, але лише за умови подання заяви до 1 червня.

