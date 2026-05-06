Россия нарушила режим прекращения огня, инициированный Украиной в полночь с 5 на 6 мая.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

РФ нарушила режим тишины: заявление МИД

По словам Андрея Сибиги, россияне ночью атаковали Украину 108 беспилотниками и тремя ракетами. Атака продолжалась всю ночь и утром. Основные удары пришлись на Харьков и Запорожье.

— Москва в очередной раз проигнорировала реалистичный и справедливый призыв к прекращению боевых действий, поддержанный другими государствами и международными организациями. Это свидетельствует о том, что Россия отвергает мир, а ее фейковые призывы к прекращению огня 9 мая не имеют ничего общего с дипломатией. Путина волнуют только военные парады, а не человеческие жизни, — подчеркнул министр.

По его словам, такая позиция России требует усиления давления, в частности введения новых видов санкций, международной изоляции, привлечения военных преступников к ответственности и расширения поддержки Украины во всех сферах.

Ночная атака на Украину

По данным командования Воздушных сил ВСУ, ночью оккупанты атаковали Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М и одной управляемой ракетой Х-31. Также враг запустил 108 ударных БПЛА из районов Брянска, Курска, Миллерово, а также из временно оккупированных Донецка и Крыма.

К сожалению, зафиксировано попадание двух баллистических ракет, одной управляемой авиационной ракеты и девяти ударных БПЛА на восьми локациях.

Также ночью враг нанес удар по промышленной инфраструктуре Запорожской области, сообщил глава ОВА Иван Федоров.

В Херсоне российские дроны атаковали многоэтажное здание.

Источник : МИД

