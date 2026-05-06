Несмотря на объявленный режим тишины, в ночь на 6 мая российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами, авиационной ракетой и 108 беспилотниками.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 6 мая: что известно

Ночная атака началась в 18:00 5 мая. Российские войска применили две баллистические ракеты Искандер-М из Ростовской области, одну управляемую авиационную ракету Х-31 из воздушного пространства Курской области, а также 108 ударных БпЛА.

Среди них — дроны типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны-имитаторы типа Пародия. Пуски осуществлялись из районов Брянска, Курска, Миллерово, а также из временно оккупированных Донецка и Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито или подавлено 89 вражеских БпЛА на Севере и Востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание двух баллистических ракет, одной управляемой авиационной ракеты и девяти ударных БпЛА на восьми локациях. Также обломки сбитых целей упали еще на одной локации.

Удары по Украине 6 мая: что известно

Утром 6 мая прогремели взрывы в Харькове. Российские войска атаковали город ударными беспилотниками.

По словам чиновников, один из дронов попал в частный дом в Новобаварском районе — там возник пожар, здание сгорело. Также повреждены соседние домовладения.

Всего в этом районе зафиксировано повреждение по меньшей мере семи частных домов. Кроме того, еще один удар враг нанес по Шевченковскому району города.

По данным ОВА, в результате обстрела пострадали два человека.

Кроме этого, под ударами оказался Херсон. В результате ночной атаки российских беспилотников в одном из районов города возникли пожары в квартирах многоэтажки.

Несмотря на угрозу повторных ударов, спасатели эвакуировали из задымленных помещений трех женщин, одна из которых — маломобильная. Пожары ликвидировали.

Также российские войска атаковали Запорожскую область. Враг ударил по объекту промышленной инфраструктуры. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Утром под атакой оказалось Криворожье. Российские войска ударили по региону и Кривому Рогу дронами-камикадзе. В городе повреждена инфраструктура, однако обошлось без пострадавших.

Кроме того, в Никопольском районе враг обстреливал Никополь, Марганецкую, Покровскую, Червоногригорьевскую и Томаковскую общины из дронов и артиллерии. Повреждены админздание, гостиница, многоквартирные и частные дома, а также автомобили.

По данным Воздушных сил, по состоянию на утро 6 мая вражеская атака продолжается — в воздушном пространстве страны до сих пор находятся вражеские БпЛА.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил режим тишины с полуночи 6 мая.

В то же время Россия накануне 9 мая объявила собственное “перемирие” на два дня — 8 и 9 мая — якобы в честь годовщины победы во Второй мировой войне.

При этом в Минобороны РФ пригрозили в случае “срыва празднований” нанести массированный ракетный удар по центру Киева.

В СНБО отметили, что подобные заявления являются очередным элементом информационного давления, ведь Россия и без того ежедневно наносит удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1533-е сутки.

