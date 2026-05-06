Росія порушила режим припинення вогню, ініційований Україною опівночі з 5 на 6 травня.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

РФ порушила режим тиші: заява МЗС

За словами Андрія Сибіга, росіяни вночі атакували Україну 108 безпілотниками та трьома ракетами. Атака тривала протягом усієї ночі та зранку. Основані удари прийшлися по Харкову та Запоріжжю.

— Москва вкотре ігнорувала реалістичний і справедливий заклик до припинення бойових дій, підтриманий іншими державами та міжнародними організаціями. Це свідчить про те, що Росія відкидає мир, а її фейкові заклики до припинення вогню 9 травня не мають нічого спільного з дипломатією. Путіна хвилюють лише військові паради, а не людські життя, — наголосив міністр.

За його словами, така позиція Росії вимагає посиленого тиску, зокрема впровадження нових видів санкцій, міжнародної ізоляції, притягнення воєнних злочинців до відповідальності та розширення підтримки України в усіх сферах.

Нічна атака на Україну

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, вночі окупанти атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М та однією керованою ракетою Х-31. Також ворог запустив 108 ударних БпЛА з районів Брянська, Курська, Міллерова, а також із тимчасово окупованих Донецька і Криму.

На жаль, зафіксовано влучання двох балістичних ракет, однієї керованої авіаційної ракети та дев’яти ударних БпЛА на восьми локаціях.

Також вночі ворог атакував промислову інфраструктуру Запорізької області, повідомив керівник ОВА Іван Федоров.

У Херсоні російські дрони атакували багатоповерхівку.

Джерело : МЗС

