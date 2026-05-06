Взрывы в Харькове: дроны ударили по жилым домам, есть пострадавшие
Взрывы в Харькове прогремели утром 6 мая, когда российские оккупанты атаковали город ударными беспилотниками.
Об этом сообщили городской глава Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Взрывы в Харькове 6 мая: что известно
По словам Игоря Терехова, в результате попадания Шахеда в частный дом в Новобаварском районе возник пожар.
Дом, в который попал беспилотник, сгорел. Также повреждены соседние домовладения.
Всего в этом районе зафиксировано повреждение по меньшей мере семи частных домов.
Кроме этого, еще один удар враг нанес по Шевченковскому району города.
По данным Олега Синегубова, в результате обстрела пострадала 48-летняя женщина — у нее диагностировали острую реакцию на стресс.
Позже стало известно, что еще один человек обратился за медицинской помощью после взрывов в Харькове сегодня.
Таким образом, в результате утренних взрывов в Харькове пострадали два человека.
Сейчас на местах попаданий работают все профильные службы.
Окончательные последствия взрывов в Харькове 6 мая пока выясняют соответствующие специалисты.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1533-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.