Взрывы в Харькове прогремели утром 6 мая, когда российские оккупанты атаковали город ударными беспилотниками.

Об этом сообщили городской глава Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Взрывы в Харькове 6 мая: что известно

По словам Игоря Терехова, в результате попадания Шахеда в частный дом в Новобаварском районе возник пожар.

Дом, в который попал беспилотник, сгорел. Также повреждены соседние домовладения.

Всего в этом районе зафиксировано повреждение по меньшей мере семи частных домов.

Кроме этого, еще один удар враг нанес по Шевченковскому району города.

По данным Олега Синегубова, в результате обстрела пострадала 48-летняя женщина — у нее диагностировали острую реакцию на стресс.

Позже стало известно, что еще один человек обратился за медицинской помощью после взрывов в Харькове сегодня.

Таким образом, в результате утренних взрывов в Харькове пострадали два человека.

Сейчас на местах попаданий работают все профильные службы.

Окончательные последствия взрывов в Харькове 6 мая пока выясняют соответствующие специалисты.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1533-е сутки.

