У ніч на 9 травня (з 18:00 8 травня) російський ворог атакував Україну балістичною ракетою Іскандер-М та 43-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами Пародія.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Атака на Україну 9 травня

Балістичну ракету росіяни запустили з території окупованого Криму, а безпілотники з напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ та Міллерово.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили та придушили 34 ворожі дрони на півдні, півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та дев’яти ударних дронів на шести локаціях, а також падіння збитих безпілотників на двох локаціях.

За даними Сумської ОВА, протягом доби, з ранку 8 травня до ранку 9 травня російські війська здійснили понад 20 обстрілів по 7 населених пунктах в 6 територіальних громадах області. Найбільше дісталося Шосткинському району.

Вночі 9 травня Росія атакувала Березівську громаду на Сумщині — виникла масштабна пожежа на території приватного домоволодіння.

Вчора ввечері РФ атакувала прикордонне село у Новгород-Сіверському районі Чернігівщини. Внаслідок дронової атаки по сільськогосподарському підприємству виникла пожежа. Загинули 70-річний чоловік та його 49-річний син. Ще один 55-річний чоловік постраждав.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 536-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

