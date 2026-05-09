Попри перемир’я РФ атакувала Україну балістикою та дронами: ППО знешкодила 34 цілі
У ніч на 9 травня (з 18:00 8 травня) російський ворог атакував Україну балістичною ракетою Іскандер-М та 43-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами Пародія.
Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
Атака на Україну 9 травня
Балістичну ракету росіяни запустили з території окупованого Криму, а безпілотники з напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ та Міллерово.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони збили та придушили 34 ворожі дрони на півдні, півночі та сході країни.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та дев’яти ударних дронів на шести локаціях, а також падіння збитих безпілотників на двох локаціях.
За даними Сумської ОВА, протягом доби, з ранку 8 травня до ранку 9 травня російські війська здійснили понад 20 обстрілів по 7 населених пунктах в 6 територіальних громадах області. Найбільше дісталося Шосткинському району.
Вночі 9 травня Росія атакувала Березівську громаду на Сумщині — виникла масштабна пожежа на території приватного домоволодіння.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 536-ту добу.
