Россия в рамках переговорного процесса при посредничестве США согласилась провести обмен военнопленными в формате 1000 на 1000.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский об обмене пленными и режиме тишины

По словам главы государства, также была достигнута договоренность с РФ об установлении режима тишины 9, 10 и 11 мая.

Сейчас смотрят

– Сегодня в рамках переговорного процесса при посредничестве американской стороны мы получили согласие России провести обмен военнопленными в формате 1000 на 1000, – отметил глава государства.

Он добавил, что режим тишины должен действовать 9, 10 и 11 мая.

Президент США Дональд Трамп также заявил о трехдневном прекращении огня между Украиной и Россией 9-11 мая.

– Я рад объявить, что в войне между Россией и Украиной будет трехдневное прекращение огня (9, 10 и 11 мая), – написал он в Truth Social.

Трамп отметил, что и в России, и в Украине есть празднования, связанные с Днем Победы, поскольку обе страны были важной частью и фактором Второй мировой войны.

Также американский президент сообщил, что трехдневное прекращение огня предусматривает прекращение всей кинетической активности, а также обмен 1000 заключенными с каждой страны.

– Эта просьба была сделана непосредственно мной, и я очень ценю согласие президента Владимира Путина и президента Владимира Зеленского, – подчеркнул американский лидер.

Он выразил надежду, что это станет началом завершения “очень долгой, смертельной и тяжелой войны”.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.