Ротации и подвоз резервов: в ВСУ объяснили, как РФ использует перемирие
- Российские войска используют затишье на фронте 9 мая для проведения ротаций и подвоза резервов с целью усиления наступательных возможностей.
- В ВСУ отмечают, что оккупанты взяли тактическую паузу, чтобы избежать инцидентов во время парада в Москве, однако украинские защитники также используют это время для налаживания собственной логистики.
Российские оккупационные войска используют период прекращения огня на фронте не для прекращения агрессии, а как тактическую паузу. Враг пытается усилить свои наступательные возможности во время перемирия, готовясь к новым наступательным ударам.
Об этом заявил спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов в эфире телемарафона Єдині новини.
РФ использует перемирие для усиления наступления
– Нет, они сейчас действительно затихли. Именно сегодня они действительно пытаются брать паузу и использовать ее для ротации, подвоза сил и вообще возобновления своих наступательных возможностей, – утверждает он.
По словам спикера Группировки объединенных сил ВСУ, украинские защитники также используют этот период, чтобы наладить логистику и провести ротации.
По его мнению, все выглядит так, будто именно 9 мая российская сторона не хотела возможных эксцессов с парадом на Красной площади в Москве.
По данным Генерального штаба ВСУ, российские войска совершили 51 атаку на линии боевых столкновений в Украине с начала суток.
Там отмечают, что армия России обстреляла приграничные территории. В частности, в Сумской области пострадали районы населенных пунктов Рогизное, Волфино, Коренек, Атинское, Уланово и Кучеровка.