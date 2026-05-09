Российские оккупационные войска используют период прекращения огня на фронте не для прекращения агрессии, а как тактическую паузу. Враг пытается усилить свои наступательные возможности во время перемирия, готовясь к новым наступательным ударам.

Об этом заявил спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов в эфире телемарафона Єдині новини.

РФ использует перемирие для усиления наступления

– Нет, они сейчас действительно затихли. Именно сегодня они действительно пытаются брать паузу и использовать ее для ротации, подвоза сил и вообще возобновления своих наступательных возможностей, – утверждает он.

По словам спикера Группировки объединенных сил ВСУ, украинские защитники также используют этот период, чтобы наладить логистику и провести ротации.

По его мнению, все выглядит так, будто именно 9 мая российская сторона не хотела возможных эксцессов с парадом на Красной площади в Москве.

По данным Генерального штаба ВСУ, российские войска совершили 51 атаку на линии боевых столкновений в Украине с начала суток.

Там отмечают, что армия России обстреляла приграничные территории. В частности, в Сумской области пострадали районы населенных пунктов Рогизное, Волфино, Коренек, Атинское, Уланово и Кучеровка.

