Російські окупаційні війська використовують період припинення вогню на фронті не для припинення агресії, а як тактичну паузу. Ворог намагається посилити свої наступальні спроможності під час перемир’я, готуючись до нових наступальних ударів.

Про це заявив речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Ні, вони зараз справді стихли. Саме на сьогодні вони справді намагаються брати паузу і використовувати її для ротації, підвезення сил і взагалі поновлення своїх наступальних можливостей, – стверджує він.

За словами речника Угруповання об’єднаних сил ЗСУ, українські захисники також використовують цей період, щоб налагодити логістику та провести ротації.

На його думку, все виглядає так, неначе саме 9 травня російська сторона не хотіла можливих ексцесів із парадом на Красній площі у Москві.

За даними Генерального штабу ЗСУ, російські війська здійснили 51 атаку на лінії бойових зіткнень в Україні з початку доби.

Там зазначають, що армія Росії обстріляла прикордонні території. Зокрема, у Сумській області постраждали райони населених пунктів Рогізне, Волфине, Кореньок, Атинське, Уланове та Кучерівка.

