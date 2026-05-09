Ротації і підвезення резервів: у ЗСУ пояснили, як РФ використовує перемир’я
- Російські війська використовують затишшя на фронті 9 травня для проведення ротацій та підвезення резервів з метою посилення наступальних можливостей.
- У ЗСУ зазначають, що окупанти взяли тактичну паузу, щоб уникнути інцидентів під час параду в Москві, проте українські захисники також використовують цей час для налагодження власної логістики.
Російські окупаційні війська використовують період припинення вогню на фронті не для припинення агресії, а як тактичну паузу. Ворог намагається посилити свої наступальні спроможності під час перемир’я, готуючись до нових наступальних ударів.
Про це заявив речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов в ефірі телемарафону Єдині новини.
РФ використовує перемир’я для посилення наступу
– Ні, вони зараз справді стихли. Саме на сьогодні вони справді намагаються брати паузу і використовувати її для ротації, підвезення сил і взагалі поновлення своїх наступальних можливостей, – стверджує він.
За словами речника Угруповання об’єднаних сил ЗСУ, українські захисники також використовують цей період, щоб налагодити логістику та провести ротації.
На його думку, все виглядає так, неначе саме 9 травня російська сторона не хотіла можливих ексцесів із парадом на Красній площі у Москві.
За даними Генерального штабу ЗСУ, російські війська здійснили 51 атаку на лінії бойових зіткнень в Україні з початку доби.
Там зазначають, що армія Росії обстріляла прикордонні території. Зокрема, у Сумській області постраждали райони населених пунктів Рогізне, Волфине, Кореньок, Атинське, Уланове та Кучерівка.