За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили не менее 840 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ в войне на 10 мая 2026 года

личного состава – около 1 341 110 (+840) человек,

танков – 11 920 шт.,

боевых бронированных машин – 24 544 (+3) шт.,

артиллерийских систем – 41 787 (+75) шт.,

РСЗО – 1 782 (+2) ед.,

средств ПВО – 1 373 (+2) ед.,

самолетов – 435 ед.,

вертолетов – 352 ед.,

наземных робототехнических комплексов – 1 362 (+11) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 282 697 (+1 489) шт.,

крылатых ракет – 4 585 шт.,

кораблей / катеров – 33 шт.,

подводных лодок – 2 шт.,

автомобильной техники и автоцистерн – 95 479 (+227) шт.,

специальной техники – 4 176 (+3) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1537-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

