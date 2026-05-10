За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили не менее 840 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ в войне на 10 мая 2026 года

  • личного состава – около 1 341 110 (+840) человек,
  • танков – 11 920 шт.,
  • боевых бронированных машин – 24 544 (+3) шт.,
  • артиллерийских систем – 41 787 (+75) шт.,
  • РСЗО – 1 782 (+2) ед.,
  • средств ПВО – 1 373 (+2) ед.,
  • самолетов – 435 ед.,
  • вертолетов – 352 ед.,
  • наземных робототехнических комплексов – 1 362 (+11) ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 282 697 (+1 489) шт.,
  • крылатых ракет – 4 585 шт.,
  • кораблей / катеров – 33 шт.,
  • подводных лодок – 2 шт.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 95 479 (+227) шт.,
  • специальной техники – 4 176 (+3) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1537-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ

