Марта Бондаренко, редакторка стрічки
2 хв.
Втрати ворога на 10 травня: ЗСУ знищили 840 окупантів та 75 артсистем
Минулої доби Сили оборо України ліквідували щонайменше 840 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати РФ у війні на 10 травня 2026
- особового складу – близько 1 341 110 (+840) осіб,
- танків – 11 920 од.,
- бойових броньованих машин – 24 544 (+3) од.,
- артилерійських систем – 41 787 (+75) од.,
- РСЗВ – 1 782 (+2) од.,
- засобів ППО – 1 373 (+2) од.,
- літаків – 435 од.,
- гелікоптерів – 352 од.,
- наземних робототехнічних комплексів – 1 362 (+11) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 282 697 (+1 489) од.,
- крилатих ракет – 4 585 од.,
- кораблів / катерів – 33 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 95 479 (+227) од.,
- спеціальної техніки – 4 176 (+3) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1537-му добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ВСУ
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.