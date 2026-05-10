Минулої доби Сили оборо України ліквідували щонайменше 840 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати РФ у війні на 10 травня 2026

особового складу – близько 1 341 110 (+840) осіб,

танків – 11 920 од.,

бойових броньованих машин – 24 544 (+3) од.,

артилерійських систем – 41 787 (+75) од.,

РСЗВ – 1 782 (+2) од.,

засобів ППО – 1 373 (+2) од.,

літаків – 435 од.,

гелікоптерів – 352 од.,

наземних робототехнічних комплексів – 1 362 (+11) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 282 697 (+1 489) од.,

крилатих ракет – 4 585 од.,

кораблів / катерів – 33 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 95 479 (+227) од.,

спеціальної техніки – 4 176 (+3) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1537-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ВСУ

