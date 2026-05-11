За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали не менее 920 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ на 11 мая 2026 года

  • личного состава – около 1 342 030 (+920);
  • танков – 11 924 (+4);
  • боевых бронированных машин – 24 551 (+7);
  • артиллерийских систем – 41 863 (+76);
  • РСЗО – 1 783 (+1);
  • средств ПВО – 1 373;
  • самолетов – 435;
  • вертолетов – 352;
  • наземных робототехнических комплексов – 1 371 (+9);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 284 254 (+1 557);
  • крылатых ракет – 4 585;
  • кораблей / катеров – 33;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 95 710 (+231);
  • специальной техники – 4 178 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1538-е сутки.

Сейчас смотрят

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Стало следствием действия российских РЭБ: Сибига о падении дронов в Латвии
Сибіга

Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФГенеральный штаб УкраиныВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.