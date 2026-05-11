Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Потери РФ на 11 мая: ВСУ уничтожили 920 оккупантов и 76 артсистем
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали не менее 920 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери РФ на 11 мая 2026 года
- личного состава – около 1 342 030 (+920);
- танков – 11 924 (+4);
- боевых бронированных машин – 24 551 (+7);
- артиллерийских систем – 41 863 (+76);
- РСЗО – 1 783 (+1);
- средств ПВО – 1 373;
- самолетов – 435;
- вертолетов – 352;
- наземных робототехнических комплексов – 1 371 (+9);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 284 254 (+1 557);
- крылатых ракет – 4 585;
- кораблей / катеров – 33;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 95 710 (+231);
- специальной техники – 4 178 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1538-е сутки.
