Минулої доби Сили оборони України ліквідували щонайменше 920 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 11 травня 2026 року

особового складу – близько 1 342 030 (+920);

танків – 11 924 (+4);

бойових броньованих машин – 24 551 (+7);

артилерійських систем – 41 863 (+76);

РСЗВ – 1 783 (+1);

засобів ППО – 1 373;

літаків – 435;

гелікоптерів – 352;

наземних робототехнічних комплексів – 1 371 (+9);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 284 254 (+1 557);

крилатих ракет – 4 585;

кораблів / катерів – 33;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 95 710 (+231);

спеціальної техніки – 4 178 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 538-му добу.

