Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 11 травня: ЗСУ знищили 920 окупантів та 76 артсистем
Минулої доби Сили оборони України ліквідували щонайменше 920 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 11 травня 2026 року
- особового складу – близько 1 342 030 (+920);
- танків – 11 924 (+4);
- бойових броньованих машин – 24 551 (+7);
- артилерійських систем – 41 863 (+76);
- РСЗВ – 1 783 (+1);
- засобів ППО – 1 373;
- літаків – 435;
- гелікоптерів – 352;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 371 (+9);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 284 254 (+1 557);
- крилатих ракет – 4 585;
- кораблів / катерів – 33;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 95 710 (+231);
- спеціальної техніки – 4 178 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 538-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
