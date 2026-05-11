Минулої доби Сили оборони України ліквідували щонайменше 920 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 11 травня 2026 року

  • особового складу – близько 1 342 030 (+920);
  • танків – 11 924 (+4);
  • бойових броньованих машин – 24 551 (+7);
  • артилерійських систем – 41 863 (+76);
  • РСЗВ – 1 783 (+1);
  • засобів ППО – 1 373;
  • літаків – 435;
  • гелікоптерів – 352;
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 371 (+9);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 284 254 (+1 557);
  • крилатих ракет – 4 585;
  • кораблів / катерів – 33;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 95 710 (+231);
  • спеціальної техніки – 4 178 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 538-му добу.

