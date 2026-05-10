Инциденты с дронами в Латвии произошли из-за российских средств РЭБ, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Переговоры Сибиги с главой МИД Латвии по дронам

Министры иностранных дел Украины и Латвии Андрей Сибига и Байба Браже провели телефонные переговоры относительно инцидентов с дронами, которые залетели в Латвию с территории России.

— Расследование доказали, что это стало результатом умышленного отклонения украинских дронов российскими средствами радиоэлектронной борьбы от их целей в России, — написал глава украинской дипломатии в соцсети X.

Глава МИД подтвердил готовность Украины сотрудничать со странами Балтии и Финляндией для предотвращения таких инцидентов, в том числе при непосредственном участии украинских специалистов.

— Наша цель – обеспечить максимальную безопасность Латвии, других стран Балтии и Финляндии. Во-первых, путем эффективного противодействия российской агрессии и ослабления российской военной машины. Во-вторых, путем содействия усилению защиты воздушного пространства наших друзей, — подчеркнул министр.

Напомним, что ночью 7 мая один из беспилотников упал на территории нефтехранилища в Резекне в Латвии.

В то же время, как писало издание Reuters, министр обороны Латвии Андрис Спрудс ушел в отставку после данного инцидента.

