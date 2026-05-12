От больших ресторанов до маленьких кофеен — как новая гастро-инициатива объединяет профессионалов по всей стране.

Если съем, то задоначу — новая инициатива ОО Рядом Азов, которая добавляет благотворительность в поддержку 1-го корпуса НГУ Азов в работу заведения.

Сейчас смотрят

Мы снова собираемся вместе, чтобы напомнить, благодаря кому можем просыпаться в собственных домах.

Это возможность стать надежной опорой, готовя любимые блюда своих гостей — без каких-либо изменений в техкартах или запары для команды.

Кто такие Рядом Азов

Сообщество поваров, которые объединились вокруг идеи популяризировать современную украинскую кухню и поддерживать 1-й корпус НГУ Азов.

Основателем движения стал Алекс Якутов (шеф-повар М’ясо), который собрал вокруг этой идеи топовых шефов Украины:

Игорь Мезенцев (Киев);

Сергей Хегай (Киев);

Александр Йоурз (Одесса);

Виталий Гуралевич (Ивано-Франковск);

Юрий Кошик (Львов).

Инициатива Если съем, то задоначу — новый тренд ресторанного бизнеса

Наша инициатива — самый простой способ объединить благотворительность и кулинарию.

В чем суть? Вы маркируете одну или несколько позиций в своем меню.

Определенный процент или фиксированная сумма с продажи этого блюда автоматически перечисляется на нужды 1-го корпуса НГУ Азов.

Вот как это происходит:

1. Гость открывает меню и заказывает любимое блюдо без дополнительных просьб или рассказов официанта;

2. Заведение становится местом своих людей, куда приходят не только насладиться едой, но и почувствовать себя частью сообщества, которому не все равно;

3. 1-й корпус НГУ Азов получает постоянную поддержку на первоочередные нужды.

Присоединиться так же просто, как приготовить фирменный салат

Хотите присоединиться к партнерству, но переживаете, что придется менять процессы на кухне, которые так тщательно доводили до идеала? На самом деле все очень просто.

Наша инициатива Если съем, то задоначу не требует кардинальных решений и не станет причиной запары на вашей кухне.

Вы сами выбираете позиции в вашем меню — напиток/закуска/основное блюдо, средства с которых будут перечислены на поддержку 1-го корпуса НГУ Азов.

Мы подготовим все необходимые материалы и адаптируем их под стиль вашего заведения, чтобы гости могли легко узнать об инициативе без участия персонала.

Вы продолжаете готовить то, что любите, но теперь каждое блюдо или напиток с отметкой в меню имеет особый смысл.

Кто уже с нами: будешь следующим

Сегодня мы активно расширяем границы инициативы, и ваше заведение может стать первым, которое запустит это движение в вашем городе.

К нам уже присоединились ведущие шефы и рестораторы из разных уголков Украины, которые развивают социально ответственный бизнес:

Кухня Гір (Буковель);

Foodiest (Украина);

Dali Bude (Ивано-Франковск);

Motsarella и Testo (Запорожье, Вольнянск);

Ресторація Шпігеля и Південна брама (Хмельницкий);

Prynada и IQ Pizza (Киев) и другие.

Нам не важно, большой у вас ресторан или маленькая уютная кофейня возле дома. Масштаб заведения не имеет значения — важна только ваша готовность действовать и помогать.

Что дает эта инициатива вашему заведению

Наша инициатива — не разовая акция, а постоянное партнерство. Мы ищем среди владельцев и шеф-поваров тех, кто разделяет наши ценности и стремится помочь бойцам одного из самых боеспособных военных корпусов.

Самые активные партнеры проекта получают медийную поддержку в соцсетях и медиа корпуса, размещение на сайте и приглашения на ежегодный ивент.

Мы верим, что большие изменения начинаются с одного блюда в вашем меню. Присоединяйтесь к инициативе Если съем, то задоначу и превращайте свою кухню в место поддержки своих.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.