Инициатива Если съем, то задоначу: как ресторанный бизнес поддерживает Азов
От больших ресторанов до маленьких кофеен — как новая гастро-инициатива объединяет профессионалов по всей стране.
Если съем, то задоначу — новая инициатива ОО Рядом Азов, которая добавляет благотворительность в поддержку 1-го корпуса НГУ Азов в работу заведения.
Мы снова собираемся вместе, чтобы напомнить, благодаря кому можем просыпаться в собственных домах.
Это возможность стать надежной опорой, готовя любимые блюда своих гостей — без каких-либо изменений в техкартах или запары для команды.
Кто такие Рядом Азов
Сообщество поваров, которые объединились вокруг идеи популяризировать современную украинскую кухню и поддерживать 1-й корпус НГУ Азов.
Основателем движения стал Алекс Якутов (шеф-повар М’ясо), который собрал вокруг этой идеи топовых шефов Украины:
- Игорь Мезенцев (Киев);
- Сергей Хегай (Киев);
- Александр Йоурз (Одесса);
- Виталий Гуралевич (Ивано-Франковск);
- Юрий Кошик (Львов).
Инициатива Если съем, то задоначу — новый тренд ресторанного бизнеса
Наша инициатива — самый простой способ объединить благотворительность и кулинарию.
В чем суть? Вы маркируете одну или несколько позиций в своем меню.
Определенный процент или фиксированная сумма с продажи этого блюда автоматически перечисляется на нужды 1-го корпуса НГУ Азов.
Вот как это происходит:
1. Гость открывает меню и заказывает любимое блюдо без дополнительных просьб или рассказов официанта;
2. Заведение становится местом своих людей, куда приходят не только насладиться едой, но и почувствовать себя частью сообщества, которому не все равно;
3. 1-й корпус НГУ Азов получает постоянную поддержку на первоочередные нужды.
Присоединиться так же просто, как приготовить фирменный салат
Хотите присоединиться к партнерству, но переживаете, что придется менять процессы на кухне, которые так тщательно доводили до идеала? На самом деле все очень просто.
Наша инициатива Если съем, то задоначу не требует кардинальных решений и не станет причиной запары на вашей кухне.
Вы сами выбираете позиции в вашем меню — напиток/закуска/основное блюдо, средства с которых будут перечислены на поддержку 1-го корпуса НГУ Азов.
Мы подготовим все необходимые материалы и адаптируем их под стиль вашего заведения, чтобы гости могли легко узнать об инициативе без участия персонала.
Вы продолжаете готовить то, что любите, но теперь каждое блюдо или напиток с отметкой в меню имеет особый смысл.
Кто уже с нами: будешь следующим
Сегодня мы активно расширяем границы инициативы, и ваше заведение может стать первым, которое запустит это движение в вашем городе.
К нам уже присоединились ведущие шефы и рестораторы из разных уголков Украины, которые развивают социально ответственный бизнес:
- Кухня Гір (Буковель);
- Foodiest (Украина);
- Dali Bude (Ивано-Франковск);
- Motsarella и Testo (Запорожье, Вольнянск);
- Ресторація Шпігеля и Південна брама (Хмельницкий);
- Prynada и IQ Pizza (Киев) и другие.
Нам не важно, большой у вас ресторан или маленькая уютная кофейня возле дома. Масштаб заведения не имеет значения — важна только ваша готовность действовать и помогать.
Что дает эта инициатива вашему заведению
Наша инициатива — не разовая акция, а постоянное партнерство. Мы ищем среди владельцев и шеф-поваров тех, кто разделяет наши ценности и стремится помочь бойцам одного из самых боеспособных военных корпусов.
Самые активные партнеры проекта получают медийную поддержку в соцсетях и медиа корпуса, размещение на сайте и приглашения на ежегодный ивент.
Мы верим, что большие изменения начинаются с одного блюда в вашем меню. Присоединяйтесь к инициативе Если съем, то задоначу и превращайте свою кухню в место поддержки своих.