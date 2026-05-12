Від великих ресторанів до маленьких кав’ярень – як нова гастро-ініціатива об’єднує професіоналів по всій країні.

Якщо з’їм, то задоначу – нова ініціатива ГО Поруч Азов, яка додає благодійність на підтримку 1-го корпусу НГУ Азов в роботу закладу.

Ми знову збираємося разом, щоб нагадати завдяки кому можемо прокидатися у власних домівках.

Це можливість стати надійною опорою, готуючи улюблені страви своїх гостей – без жодних змін у техкартах чи запари для команди.

Хто такі Поруч Азов

Спільнота кухарів, які об’єдналися навколо ідеї популяризувати сучасну українську кухню та підтримувати 1-й корпус НГУ Азов.

Засновником руху став Алекс Якутов (шеф-кухар М’ясо), який зібрав навколо цієї ідеї топових шефів України:

Ігор Мезенцев (Київ);

Сергій Хегай (Київ);

Олександр Йоурз (Одеса);

Віталій Гуралевич (Івано-Франківськ);

Юрій Кошик (Львів).

Ініціатива Якщо з’їм, то задоначу – новий тренд ресторанного бізнесу

Наша ініціатива – найлегший спосіб об’єднати благодійність та кулінарію.

У чому суть? Ви маркуєте одну чи кілька позицій у своєму меню. Певний відсоток або фіксована сума з продажу цієї страви автоматично зараховується на потреби 1-го корпусу НГУ Азов.

Ось як це відбувається:

1. Гість відкриває меню та замовляє улюблену страву без додаткових прохань чи розповідей офіціанта;

2. Заклад стає місцем своїх людей, куди приходять не лише посмакувати їжею, а відчути себе частиною спільноти, якій не байдуже;

3. 1-й корпус НГУ Азов має постійну підтримку на першочергові потреби.

Долучитися так просто, як приготувати фірмовий салат

Хочете долучитися до партнерства, але хвилюєтеся, що потрібно змінити процеси на кухні, які так ретельно доводили до ідеалу? Насправді все дуже просто.

Наша ініціатива Якщо зʼїм, то задоначу не потребує кардинальних рішень і не стане причиною запари на вашій кухні.

Ви самі обираєте позиції у вашому меню – напій/закуска/основна страва, кошти з яких будуть перераховані на підтримку 1-го корпусу НГУ Азов.

Ми підготуємо всі необхідні матеріали та адаптуємо їх під стиль вашого закладу, щоб гості могли легко дізнатися про ініціативу без участі персоналу.

Ви продовжуєте готувати те, що любите, але тепер кожна страва чи напій з позначкою у меню, має особливий сенс.

Хто вже з нами: будеш наступним

Сьогодні ми активно розширюємо межі ініціативи і ваш заклад може стати першим, який запустить цей рух у вашому місті.

До нас уже приєдналися провідні шефи та ресторатори з різних куточків України, які розвивають соціально відповідальний бізнес:

Кухня Гір (Буковель);

Foodiest (Україна);

Dali Bude (Івано-Франківськ);

Motsarella і Testo (Запоріжжя, Вільнянськ);

Ресторація Шпігеля та Південна брама (Хмельницький);

Prynada та IQ Pizza (Київ) та інші.

Нам не важливо, чи у вас великий ресторан, чи маленька затишна кав’ярня біля дому. Масштаб закладу не має значення – важить лише ваша готовність діяти та допомагати.

Що дає ця ініціатива вашому закладу

Наша ініціатива – не разова акція, а постійне партнерство.

Ми шукаємо серед власників і шеф-кухарів тих, які розділяють наші цінності та прагнуть допомогти бійцям одного з найбоєздатніших військових корпусів.

Найактивніші партнери проєкту отримують медійну підтримку в соцмережах і медіа корпусу, розміщення на сайті та запрошення на щорічний івент.

Ми віримо, що великі зміни починаються з однієї страви у вашому меню. Приєднуйтеся до ініціативи Якщо з’їм, то задоначу і перетворюйте свою кухню на місце підтримки своїх.

