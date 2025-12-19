Во время войны профессия перестает быть просто работой. Повара по всей Украине все чаще ищут способ быть полезными не в одиночку, а вместе — через совместные действия, поддержку страны, развитие своей сферы.

Из этого запроса и родилось пространство поваров Украины Рядом Азов.

Поруч Азов — пространство поваров Украины

Поруч Азов объединяет поваров из разных городов и заведений — тех, кто работает на кухне каждый день, учится профессии или уже имеет собственный опыт.

Пространство собралось вокруг простой идеи: действовать вместе, поддерживать друг друга и не откладывать развитие украинской кухни на после войны.

Сообщество работает как открытая сеть, где нет единого сценария участия — каждый выбирает свой формат вовлечения: через обучение, мероприятия, совместные проекты или инициативы поддержки армии, в частности 1-го корпуса НГУ Азов, а также ветеранские направления.

Три опоры пространства Рядом Азов

Пространство держится на трех простых вещах, которые задают тон всему сообществу.

Единство. Инициатива объединяет профессиональных поваров, ветеранов и тех, кто только начинает свой путь в гастрономии.

Сообщество людей, которых объединяет уважение к профессии и украинской гастрономической идентичности.

Образование. Пространство живет событиями: мастер-классами, гастрономическими встречами, фестивалями.

Отдельно развиваются программы для поваров, которые возвращаются с фронта, и возможности для тех, кто только вступает в профессию.

Поддержка. Часть инициатив пространства направлена на поддержку 1-го корпуса НГУ Азов. Поруч Азов работает для тех, кто сегодня защищает Украину, и для тех, кто создает ее будущее.

Участие может быть бесплатным, но благотворительные взносы приветствуются, а отчеты прозрачно публикуются.

Кто может присоединиться к сообществу?

Стать частью Поруч Азов могут повара, кондитеры, студенты кулинарных направлений и все, кто работает в сфере гастрономии и хочет быть в профессиональном украинском сообществе.

Отдельную роль в пространстве играют региональные шефы — активные представители сообщества в своих городах и областях.

Они присоединяются к стратегическим решениям, представляют регионы на национальных мероприятиях и участвуют в развитии локальной гастрономии.

Подробнее о формате участия, направлениях работы и возможностях присоединения собрано на официальном сайте пространства.

Поруч Азов вдохновляет на общность, ответственность и готовность действовать вместе в сложное для страны время.

Если чувствуете, что хотите присоединиться, если в душе есть гастрономический зов — вам точно нужно открыть для себя легендарный Азов.

Фото: Поруч Азов

