Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 14 травня: ЗСУ знищили 1060 окупантів та 68 артсистем
Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 1 060 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 14 травня 2026 року
- особового складу – близько 1 345 240 (+1 060) осіб,
- танків – 11 931 (+3) од.,
- бойових броньованих машин – 24 557 (+3) од.,
- артилерійських систем – 42 053 (+68) од.,
- РСЗВ – 1 787 (+1) од.,
- засобів ППО – 1 379 (+3) од.,
- літаків – 435 од.,
- гелікоптерів – 352 од.,
- наземних робототехнічних комплексів – 1 381 (+6) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 289 678 (+2 319) од.,
- крилатих ракет – 4 585 од.,
- кораблів / катерів – 33 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 96 355 (+213) од.,
- спеціальної техніки – 4 183 (+2) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 541-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
