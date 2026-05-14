Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 1 060 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 14 травня 2026 року

особового складу – близько 1 345 240 (+1 060) осіб,

танків – 11 931 (+3) од.,

бойових броньованих машин – 24 557 (+3) од.,

артилерійських систем – 42 053 (+68) од.,

РСЗВ – 1 787 (+1) од.,

засобів ППО – 1 379 (+3) од.,

літаків – 435 од.,

гелікоптерів – 352 од.,

наземних робототехнічних комплексів – 1 381 (+6) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 289 678 (+2 319) од.,

крилатих ракет – 4 585 од.,

кораблів / катерів – 33 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 96 355 (+213) од.,

спеціальної техніки – 4 183 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 541-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

