Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 1 060 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 14 травня 2026 року

  • особового складу – близько 1 345 240 (+1 060) осіб,
  • танків – 11 931 (+3) од.,
  • бойових броньованих машин – 24 557 (+3) од.,
  • артилерійських систем – 42 053 (+68) од.,
  • РСЗВ – 1 787 (+1) од.,
  • засобів ППО – 1 379 (+3) од.,
  • літаків – 435 од.,
  • гелікоптерів – 352 од.,
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 381 (+6) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 289 678 (+2 319) од.,
  • крилатих ракет – 4 585 од.,
  • кораблів / катерів – 33 од.,
  • підводних човнів – 2 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 96 355 (+213) од.,
  • спеціальної техніки – 4 183 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 541-шу добу.

