Люди, которые пока не решились встать на сторону света или не преодолели свою лень, должны принять решение перейти на украинский язык хотя бы для самосохранения, чтобы они или их дети не были в России.

Об этом заявила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская в интервью Укринформ.

Ивановская о важности украинского языка

— Мы обнажены перед врагом в ментальном смысле. Он берет нас без боя. Но я люблю эту поговорку: духом не падешь — силой не возьмут. Язык — это наш дух и святыня. Вроде бы приходится говорить высокопарные вещи, но без этого никак, — заявила она.

По мнению уполномоченной, именно упрощенное понимание значения языка и привело к нынешнему состоянию.

По ее словам, нет сейчас в Украине человека, который не понимал бы украинского языка или не смог бы выразить элементарно свое мнение.

Однако она считает, что необходимо брать более высокую планку и говорить о языке как об идентичности.

Ивановская утверждает, что речь идет об осознании сердцем и разумом. Если с детства приучать детей к языковым оковам врага, то вряд ли в Украине удастся преодолеть эту опасность, которая сейчас существует, предположила уполномоченная.

Формирование украинской языковой политики российским диктатором Владимиром Путиным – это его стратегия и цель.

Украинство уже заплатило высокую цену за право определять на своей земле, на каком языке говорить, подчеркнула она.

— Я хорошо изучила настроения общества. Ему небезразличен этот вопрос. Количество жалоб на нарушение языкового закона постоянно увеличивается. Это свидетельствует о том, что примирения здесь не будет. Надеюсь, — предположила уполномоченная по защите государственного языка.

