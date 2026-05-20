Военные РФ массово отравились алкоголем на Ореховском направлении: перехват ГУР
- На Ореховском направлении в Запорожской области российские оккупанты понесли небоевые потери из-за массового отравления алкоголем.
- Согласно перехваченному ГУР разговору военных РФ, тела лежали на одном из надзорных пунктов по меньшей мере пять дней.
Об этом стало известно благодаря перехваченному разговору, обнародованному Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.
Как говорится в новом перехвате от украинских разведчиков, отравление российских оккупантов произошло в рядах 166 отдельного мотострелкового полка 19 мотострелковой дивизии 58 армии, действующего на Ореховском направлении на Запорожском фронте.
– Там есть на СНО такая НП-шка (наблюдательный пункт), помнишь Чингис, где очень много 200, которые “синевой” отравились, – вспомнил один из собеседников.
По словам одного из россиян, там действительно лежало 8 или 10 тел. Он добавил, что тела не эвакуировали по меньшей мере пять-шесть дней.
В Главном управлении разведки Министерства обороны напомнили, что у каждого российского оккупанта есть выбор: погибнуть на войне против Украины или сдаться в плен через безопасный Telegram-бот от проекта Хочу жить.