В Запорожской области на Ореховском направлении российские оккупанты понесли потери из-за массового отравления алкоголем.

Об этом стало известно благодаря перехваченному разговору, обнародованному Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Как говорится в новом перехвате от украинских разведчиков, отравление российских оккупантов произошло в рядах 166 отдельного мотострелкового полка 19 мотострелковой дивизии 58 армии, действующего на Ореховском направлении на Запорожском фронте.

– Там есть на СНО такая НП-шка (наблюдательный пункт), помнишь Чингис, где очень много 200, которые “синевой” отравились, – вспомнил один из собеседников.

По словам одного из россиян, там действительно лежало 8 или 10 тел. Он добавил, что тела не эвакуировали по меньшей мере пять-шесть дней.

В Главном управлении разведки Министерства обороны напомнили, что у каждого российского оккупанта есть выбор: погибнуть на войне против Украины или сдаться в плен через безопасный Telegram-бот от проекта Хочу жить.

