Протягом минулої доби на фронті сталося 233 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 98 авіаційних ударів, скинувши 325 керованих авіабомб.

Зараз дивляться

Крім того, застосував 8 902 дронів-камікадзе та здійснив 3 047 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 75 – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні на 21 травня 2026

Ситуація в Україні на 21 травня 2026

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулось шість боєзіткнень, агресор завдав двох авіаційних ударів із застосуванням семи КАБ, здійснив 73 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції наших підрозділів у бік Ізбицького та в районах Стариці й Лиману.

На Куп’янському напрямку ворог атакував сім разів в бік населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка, Глушківка та Новоосинове.

На Лиманському напрямку противник 13 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Дробишеве, Діброва, Озерне, Ставки, Лиман, Ямпіль.

На Слов’янському напрямку противник штурмував п’ять разів у районах населених пунктів Закітне та Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку ворог здійснював одну штурмову дію в районі Міньківки.

На Костянтинівському напрямку окупанти провели 27 атак у бік Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля, Плещіївки, Торецького, Новопавлівки, Софіївки, Вільного, Білицького та Кучерів Яру.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Гришине, Новоолександрівка, Покровськ, Затишок, Никанорівка, Шевченко, Василівка, Котлине, Удачне, Молодецьке.

На Олександрівському напрямку противник атакував п’ять разів у районах населених пунктів Олександроград, Іванівка та Калинівське.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 29 атак у бік населених пунктів Нове Запоріжжя, Воздвижівки, Цвіткового, Староукраїнки, Добропілля, Залізничне, Гуляйпільське, Оленокостянтинівка, Чарівне.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед в районах населених пунктів Щербаки та Степногірськ.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога на 21 травня 2026 року

особового складу – близько 1 352 980 (+910);

танків – 11 943;

бойових броньованих машин – 24 591 (+5);

артилерійських систем – 42 454 (+54);

реактивних систем залпового вогню – 1 797 (+2);

засобів протиповітряної оборони – 1 389 (+1);

літаків – 436;

гелікоптерів – 353;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 302 787 (+1 715);

наземних робототехнічних комплексів – 1 436 (+4);

крилатих ракет – 4 632;

кораблів (катерів) – 33;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 98 070 (+202);

спеціальної техніки – 4 207 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 548-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.