Втрати ворога на 21 травня 2026 року — зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 910 російських окупантів. Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 548-му добу повномасштабної війни перевищили 1,352 млн.

особового складу – близько 1 352 980 (+910);

танків – 11 943;

бойових броньованих машин – 24 591 (+5);

артилерійських систем – 42 454 (+54);

реактивних систем залпового вогню – 1 797 (+2);

засобів протиповітряної оборони – 1 389 (+1);

літаків – 436;

гелікоптерів – 353;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 302 787 (+1 715);

наземних робототехнічних комплексів – 1 436 (+4);

крилатих ракет – 4 632;

кораблів (катерів) – 33;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 98 070 (+202);

спеціальної техніки – 4 207 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 548-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

