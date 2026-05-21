Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 21 травня: ліквідовано 910 окупантів та 54 артсистеми
Втрати ворога на 21 травня 2026 року — зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 910 російських окупантів. Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 548-му добу повномасштабної війни перевищили 1,352 млн.
- особового складу – близько 1 352 980 (+910);
- танків – 11 943;
- бойових броньованих машин – 24 591 (+5);
- артилерійських систем – 42 454 (+54);
- реактивних систем залпового вогню – 1 797 (+2);
- засобів протиповітряної оборони – 1 389 (+1);
- літаків – 436;
- гелікоптерів – 353;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 302 787 (+1 715);
- наземних робототехнічних комплексів – 1 436 (+4);
- крилатих ракет – 4 632;
- кораблів (катерів) – 33;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 98 070 (+202);
- спеціальної техніки – 4 207 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 548-му добу.
