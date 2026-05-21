Втрати ворога на 21 травня 2026 року — зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 910 російських окупантів. Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 548-му добу повномасштабної війни перевищили 1,352 млн.

Втрати ворога на 21 травня 2026 року

  • особового складу – близько 1 352 980 (+910);
  • танків – 11 943;
  • бойових броньованих машин – 24 591 (+5);
  • артилерійських систем – 42 454 (+54);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 797 (+2);
  • засобів протиповітряної оборони – 1 389 (+1);
  • літаків – 436;
  • гелікоптерів – 353;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 302 787 (+1 715);
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 436 (+4);
  • крилатих ракет – 4 632;
  • кораблів (катерів) – 33;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 98 070 (+202);
  • спеціальної техніки – 4 207 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 548-му добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Карта бойових дій на 21 травня 2026 року — ситуація на фронті
ЗСУ війна в Україні дрон БПЛА

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВтрати ворогаГенеральний штаб України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.