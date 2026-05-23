Фрегат Адмірал Ессен та ракетний носій проєкту 1239 потрапили в зону ураження під час атаки на російський порт Новоросійськ та нафтосховище Грушовая балка.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр).

За інформацією командувача Сил безпілотних систем ЗСУ, під удари українських дронів в ніч на 23 травня потрапили:

ракетний корабель проєкту 1239 у військово-морській базі Новоросійськ у Краснодарському краї РФ;

фрегат Адмірал Ессен проєкту 11356 у Новоросійську, проте ступінь ураження поки невідома.

За словами командувача, уражено російське нафтосховище Грушовая балка. Зазначається, що це найбільше на Кавказі сховище нафти 1,2 млн тонн нафтопродуктів.

Крім цього, Сили безпілотних систем ЗСУ уразили:

зенітний ракетний комплекс Оса у Донецьку;

тилову базу та логістичний хаб Військово-повітряних сил ППО Росії у населеному пункті Ровеньки Луганської області;

пункт управління безпілотниками в Олешках Херсонської області;

паливозаправники, спецтехніку та бойові броньовані машини на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Як зазначив командувач, термінал Шесхарис та нафтосховище Грушовая балка у Новоросійську уразили під час нічної атаки Сил оборони України.

