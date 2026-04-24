Министр обороны Михаил Федоров подвел итоги первых трех месяцев работы в должности и заявил о начале масштабной трансформации системы обороны.

Об этом он написал в Telegram.

По его словам, главная задача, поставленная президентом Владимиром Зеленским, — максимально быстро укрепить потенциал армии, защитить небо, сдержать российского врага на земле и истощить экономику РФ.

Среди главных достижений министр назвал отключение Starlink для российских сил, что повлияло на использование дронов типа Shahed, а также рост эффективности перехвата воздушных целей после обновления систем реагирования на удары по энергетической инфраструктуре.

Также создано командование малой противовоздушной обороны и назначено новое руководство этого направления.

По словам Федорова, удалось обновить механизм международной помощи через формат Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн). На 2026 год партнеры анонсировали $38 млрд поддержки. Параллельно продолжается работа над контролем качества и скоростью поставок вооружения.

В Министерстве обороны также начали внутреннюю реформу: обновили структуру ведомства, привлекли профессиональных советников и запустили новую модель управления. Отдельно продолжается аудит государственного оборонно-промышленного комплекса и пересмотр работы ключевых предприятий. По словам министра, это позволило остановить ряд коррупционных схем.

Внедрена система анализа причин потерь военнослужащих и система анализа боевой эффективности бригад и корпусов.

Значительное внимание уделили технологическому направлению. Речь идет о рекордных закупках дронов, роботизированных платформ, разведывательных систем, дронов на оптоволокне и средств средней дальности поражения. Также внедрена система Mission Control для координации работы экипажей беспилотников в режиме реального времени.

Обновлен подход к формированию потребностей армии в беспилотниках и наземных роботизированных комплексах — теперь закупки планируются на основе данных, а не ручных запросов. Кроме того, продолжается развитие программы Линия дронов, подразделения которой, по словам министра, уничтожают каждую четвертую вражескую цель на поле боя.

Федоров также сообщил о дополнительном финансировании наиболее эффективных боевых подразделений, создании новых полков беспилотных систем в корпусах и выделении 400 млн грн на развитие дрон-штурмовых подразделений. По его словам, формируется новый подход к ведению боя — сочетание работы дронов и наземных сил.

Отдельным направлением стали логистика и инфраструктура. Министерство ускорило финансирование строительства туннелей с защитными сетками в прифронтовых регионах, а также приступило к восстановлению дорог, важных для военной логистики. Кроме того, готовятся масштабные закупки пикапов для фронта.

Среди других результатов министр назвал цифровизацию процессов — от сервисов в Резерв+ до новых решений в SAP, упрощение модернизации авиации и процедур кодификации вооружения. Также стартовал центр искусственного интеллекта Defense AI Center A1.

По словам министра Михаила Федорова, март стал рекордным месяцем по потерям врага — уничтожено 36 тыс. российских военных и значительное количество техники.

Часть результатов в Минобороны пока не разглашают, однако уверяют, что основные системные проблемы уже выявлены и готовятся дальнейшие решения.

