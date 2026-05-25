Міністерство оборони України законтрактувало рекордну партію далекобійних артилерійських пострілів калібру 155 мм для потреб Сил оборони. Завдяки конкурентним закупівлям вдалося заощадити мільярди гривень та додатково придбати ще десятки тисяч снарядів.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Снаряди 155 мм для ЗСУ

За його словами, Агенція оборонних закупівель ДОТ провела найбільший у своїй історії контракт на постачання далекобійних пострілів 155 мм, які залишаються одним із ключових запитів українських військових на фронті.

У тендері взяли участь шість виробників, із якими вже підписали угоди на постачання боєприпасів для ЗСУ. Конкуренція між компаніями та прозорі умови закупівлі дозволили знизити початкову вартість контрактів на 16%.

У Міністерстві оборони наголосили, що зекономлені кошти спрямували на додаткове замовлення нових партій снарядів. У підсумку українські військові отримають значно більше боєприпасів, ніж планувалося спочатку.

— Незабаром ворог відчує цю різницю на собі, — наголосив міністр оборони.

Федоров також заявив, що надалі влада планує масштабувати конкурентні закупівлі на ринок FPV-дронів, а також ударних безпілотників класу mid-strike (середньої дальності) і deep-strike (далекобійні). Уже влітку частину оборонних закупівель планують перевести на тендерні процедури.

За словами міністра, нова система має мінімізувати людський фактор, забезпечити чесну конкуренцію між виробниками та пришвидшити постачання озброєння на фронт. Частина процедур відбуватиметься через електронну систему Prozorro із дотриманням безпекових вимог для оборонних підприємств.

Уряд також наголошує, що перехід до конкурентної моделі закупівель дозволить зменшити залежність від одного постачальника та ефективніше використовувати державні кошти під час війни.

