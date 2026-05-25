Більше 60 дітей-сиріт загиблих захисників України з Київської, Чернігівської та Житомирської областей провели день у столиці в межах благодійної ініціативи платформи Дітям наших Захисників.

Для дітей організували поїздку на Фестиваль кар’єри на ВДНГ, де вони змогли познайомитися з різними професіями, взяти участь в активностях та відчути атмосферу великого сучасного заходу.

Після цього на них чекали розваги у парку Шуміленд – атракціони, солодощі, подарунки та щирі емоції, яких так не вистачає дітям, чиє дитинство змінила війна.

Не менш важливим цей день став і для опікунів – людей, які після втрати батьків стали для дітей найближчою підтримкою та опорою.

Захід організувала авіакомпанія Українські вертольоти – ініціатор благодійної платформи Дітям наших Захисників, яка об’єднує соціально відповідальний бізнес заради підтримки дітей, що втратили батьків-захисників.

За час повномасштабного вторгнення компанія спрямувала на допомогу армії та дітям понад 326 млн грн. Сьогодні під опікою Українських вертольотів перебувають 45 дітей із Київської області, які втратили батьків через війну. Компанія щомісяця виділяє по 10 тис. грн допомоги на кожну підопічну дитину.

– Ми не можемо повернути цим дітям батьків. але можемо зробити так, щоб вони не залишилися сам на сам зі своїм болем. Для нас підтримка родин загиблих захисників – це не разова допомога, а довгострокова відповідальність, – наголосив голова ради директорів ПрАТ АК Українські вертольоти Володимир Ткаченко.

У платформі наголошують: сьогодні сотні дітей, які втратили батьків через війну, потребують не лише фінансової допомоги, а й уваги, турботи та відчуття, що вони не залишилися наодинці зі своєю втратою.

Саме тому благодійники закликають український бізнес долучатися до підтримки дітей героїв та ставати частиною великої спільноти відповідальності.

Фото: Українські вертольоти

