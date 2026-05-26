Згідно з законодавством, в Україні деякі категорії громадян мають право на відстрочку або зовсім не можуть бути мобілізовані під час воєнного стану.

Чи можуть мобілізувати, якщо загинув брат на війні

Юристи Безоплатної правової допомоги прокоментували, що відповідно до п.4 ч.3 ст. 23 Закону України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти за особливих обставин під час:

здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони;

відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації у Луганській та Донецькій областях;

під час забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

До близьких родичів відносяться: дружина, чоловік, батько, мати, син, донька, сестра або брат (повнорідний, неповнорідний).

Повнорідні брати та сестри — мають спільних батьків, тобто і батька, і матір. Неповнорідні брати та сестри — мають лише одного спільного з людиною батька або матір.

Отже, відповідаючи на запитання, чи можуть мобілізувати, якщо загинув брат на фронті, юристи БПД кажуть, що, якщо ваш брат загинув на війні, ви маєте законне право на відстрочку від мобілізації.

Проте така відстрочка від призову не надається автоматично.

Як отримати відстрочку від призову, якщо брат загинув на війні

Для оформлення відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації у зв’язку із загибеллю брата військовозобов’язаний має право звернутися до ЦНАП. З собою необхідно мати заяву та підтверджувальні документи.

Зокрема:

документи, що підтверджують родинні зв’язки, — це може бути свідоцтво про народження, посвідчення члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника;

документи, що підтверджують факт загибелі або зникнення безвісти родича — свідоцтво про смерть, рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою або померлою, витяг із Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Після реєстрації заяви, комісія з питань відстрочки розглядає надані документи на відповідність Постанові № 560 (додаток 5) та ухвалює рішення про надання відстрочки або про відмову у відстрочці.

Зазначимо, що відстрочка надається на підставі виключно документально підтвердженого факту загибелі або зникнення безвісти близького родича під час виконання ним обов’язків із захисту Батьківщини.

У разі позитивного рішення військовозобовʼязаній особі видається довідка про відстрочку. Відповідна позначка вноситься до реєстру Оберіг та відображається в додатку Резерв+.

