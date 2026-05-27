Карта бойових дій на 27 травня 2026 – ситуація на фронті
Минулої доби на фронті зафіксовано 296 бойових зіткнень. Російський ворог завдав 76 авіаційних ударів, скинувши 239 керованих авіабомб. Крім того, застосував 7089 дронів-камікадзе та здійснив 2568 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби скинув шість КАБів, здійснив 87 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два — із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано дев’ять штурмів.
На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Вільча, Гранів, Тернова, Лиман та Колодязне.
На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили п’ять спроб ворога просунутися вперед в бік населених пунктів Куп’янськ, Курилівка, Борова, Колісниківка, Новоплатонівка.
На Лиманському напрямку противник 12 разів атакував у бік Лиману, Дробишевого, Діброви та в районі Ямполя.
На Слов’янському напрямку противник штурмував вісім разів у бік населених пунктів Рай-Олександрівка та Крива Лука.
На Краматорському напрямку ворог проводив одну наступальну дію в районі Тихонівки.
На Костянтинівському напрямку зафіксовано 26 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Русиного Яру та у бік населених пунктів Миколайпілля, Вільне й Кучерів Яр.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Котлине, Горіхове, Новоолександрівка, Родинське, Покровськ, Гришине, Удачне та у бік населених пунктів Шевченко, Білицьке, Сергіївка Новопавлівка.
На Олександрівському напрямку противник атакував один раз в районі Новохатського.
На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 35 атак у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Гуляйполе, Солодке, Прилуки, Староукраїнка та у бік Нового Запоріжжя, Цвіткового й Чарівного.
На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед в напрямку Щербаків, Степногірська та Білогір’я.
На Придніпровському напрямку ворог двічі атакував у бік острова Білогрудий.
Втрати ворога на 27 травня 2026 року
- особового складу – близько 1 358 950 (+1 000);
- танків – 11 955 (+1);
- бойових броньованих машин – 24 618 (+3);
- артилерійських систем – 42 790 (+39);
- реактивних систем залпового вогню – 1 805 (+1);
- засобів протиповітряної оборони – 1 397;
- літаків – 436;
- гелікоптерів – 353;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 485 (+10);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 313 342 (+1 307);
- крилатих ракет – 4 687;
- кораблів (катерів) – 33;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 99 645 (+271);
- спеціальної техніки – 4 224 (+3).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 554-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.