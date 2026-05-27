Минулої доби на фронті зафіксовано 296 бойових зіткнень. Російський ворог завдав 76 авіаційних ударів, скинувши 239 керованих авіабомб. Крім того, застосував 7089 дронів-камікадзе та здійснив 2568 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Ситуація в Україні на 27 травня 2026

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби скинув шість КАБів, здійснив 87 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два — із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано дев’ять штурмів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Вільча, Гранів, Тернова, Лиман та Колодязне.

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили п’ять спроб ворога просунутися вперед в бік населених пунктів Куп’янськ, Курилівка, Борова, Колісниківка, Новоплатонівка.

На Лиманському напрямку противник 12 разів атакував у бік Лиману, Дробишевого, Діброви та в районі Ямполя.

На Слов’янському напрямку противник штурмував вісім разів у бік населених пунктів Рай-Олександрівка та Крива Лука.

На Краматорському напрямку ворог проводив одну наступальну дію в районі Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 26 атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Русиного Яру та у бік населених пунктів Миколайпілля, Вільне й Кучерів Яр.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Котлине, Горіхове, Новоолександрівка, Родинське, Покровськ, Гришине, Удачне та у бік населених пунктів Шевченко, Білицьке, Сергіївка Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник атакував один раз в районі Новохатського.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 35 атак у районах населених пунктів Добропілля, Злагода, Гуляйполе, Солодке, Прилуки, Староукраїнка та у бік Нового Запоріжжя, Цвіткового й Чарівного.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед в напрямку Щербаків, Степногірська та Білогір’я.

На Придніпровському напрямку ворог двічі атакував у бік острова Білогрудий.

Втрати ворога на 27 травня 2026 року

особового складу – близько 1 358 950 (+1 000);

танків – 11 955 (+1);

бойових броньованих машин – 24 618 (+3);

артилерійських систем – 42 790 (+39);

реактивних систем залпового вогню – 1 805 (+1);

засобів протиповітряної оборони – 1 397;

літаків – 436;

гелікоптерів – 353;

наземних робототехнічних комплексів – 1 485 (+10);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 313 342 (+1 307);

крилатих ракет – 4 687;

кораблів (катерів) – 33;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 99 645 (+271);

спеціальної техніки – 4 224 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 554-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

